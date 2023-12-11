Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι θα είναι «καταστροφικό» για την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν οι ηγέτες της ΕΕ δεν δώσουν στη χώρα του το πράσινο φως για ενταξιακές συνομιλίες στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν μπορώ να φανταστώ, δεν θέλω καν να μιλήσω για τις καταστροφικές συνέπειες που θα προκύψουν εάν το (Ευρωπαϊκό) Συμβούλιο δεν καταφέρει να λάβει αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Κουλέμπα σε δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε συνεδρίαση με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

