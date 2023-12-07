Οι νέες υποσχέσεις για δυτική βοήθεια στην Ουκρανία έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε ένα υπόβαθρο πολιτικών διαφωνιών στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέφτοντας στο πιο χαμηλό επίπεδο αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στις αρχές του 2022, όπως ανέφερε σήμερα το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Kiel Institute.

"Η δυναμική της υποστήριξης στην Ουκρανία επιβραδύνεται. Οι υποσχέσεις για βοήθεια έπεσαν στο πιο χαμηλό επίπεδο μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2023 -- μια μείωση σχεδόν κατά 90% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022", αναφέρει το ινστιτούτο, που καταγράφει τη στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια για την οποία έχουν δοθεί υποσχέσεις και έχει παραδοθεί στην Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Kiel Institute, οι νέες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις αρχές Αυγούστου έως τα τέλη Οκτωβρίου, ανέρχονται σε 2,11 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022. Είναι "το πιο χαμηλό" τριμηνιαίο ποσό από την έναρξη του πολέμου.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας και οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί (Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο...) υποσχέθηκαν βοήθεια σχεδόν 255 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 182 δισ. βραχυπρόθεσμα (έχουν ήδη δοθεί ή πρόκειται να δοθούν σε ορίζοντα ενός έτους). Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν 141 δισ. ευρώ σε οικονομική βοήθεια, σχεδόν 16 δισ. ανθρωπιστική βοήθεια και 98 δισ. στρατιωτική βοήθεια.

Στην περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2023, από τις 42 χώρες δωρητές που παρακολουθεί το ινστιτούτο, "μόνο 20 δεσμεύθηκαν για νέα πακέτα βοήθειας" και οι νέες δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν "περιορισμένες".

"Οι προοπτικές είναι αβέβαιες", σύμφωνα με το ινστιτούτο, "εφόσον η μεγαλύτερη δέσμευση εν αναμονή --εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης-- δεν έχει εγκριθεί και η βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών μειώνεται".

"Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα που περιβάλλει τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας, η Ουκρανία δεν μπορεί παρά να ελπίζει πως η ΕΕ να υιοθετήσει εντέλει το σχέδιο υποστήριξής της ύψους 50 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκε πριν από καιρό. Μια νέα καθυστέρηση θα ενίσχυε σαφώς τη θέση του Πούτιν", προειδοποιεί ο Κριστόφ Τρεμπές, ο οποίος διευθύνει την ομάδα του Kiel Institute που παρακολουθεί τη βοήθεια στην Ουκρανία.

Βοήθεια 50 δισ. ευρώ που έχει προβλεφθεί ώστε να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή υποστήριξη στην Ουκρανία μπλοκάρεται από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν επιφυλάξεις να δαπανήσουν περισσότερα, όπως και η νέα αμερικανική βοήθεια που μπλοκάρεται στο αμερικανικό Κογκρέσο λόγω των επιφυλάξεων Ρεπουμπλικανών κοινοβουλευτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.