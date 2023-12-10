Λογαριασμός
Λαβρόφ: Η Δύση προσπαθεί να εξουθενώσει τη Ρωσία στην Ουκρανία

“Άπτεται στους Ουκρανούς ν’ αναγνωρίσουν πόσο βαθιά βρίσκονται μέσα στην τρύπα που τους έριξαν οι Αμερικανοί”, δήλωσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών

Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Δύση προσπαθεί να εξουθενώσει τη Ρωσία στην Ουκρανία, ενώ στην περίπτωση διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών, τότε, το Κίεβο θα έχει μία ευκαιρία να αλλάξει το δικό του προεδρικό διάταγμα.

“Άπτεται στους Ουκρανούς ν’ αναγνωρίσουν πόσο βαθιά βρίσκονται μέσα στην τρύπα που τους έριξαν οι Αμερικανοί”, δήλωσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Λαβρόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

