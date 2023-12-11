Ινδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την άρση του ημιαυτόνομου καθεστώτος του Κασμίρ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας επικύρωσε σήμερα την απόφαση που έλαβε το 2019 ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι να αρθεί το ημιαυτόνομο καθεστώς του Κασμίρ και όρισε διορία ως τις 30 Σεπτεμβρίου για τη διενέργεια εκεί εκλογών.

Η μοναδική περιοχή της Ινδίας όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι, το Τζαμού και Κασμίρ, βρίσκεται στο επίκεντρο περισσότερων από 75 ετών διαμάχης με το γειτονικό Πακιστάν, μετά τη δημιουργία των δύο χωρών το 1947 έπειτα από την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία.

Η απόφαση του 2019, που επέτρεπε στο Νέο Δελχί να διοικεί άμεσα την περιοχή Τζαμού και Κασμίρ, αποτελεί «την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης και, ως τέτοια, μια νόμιμη άσκηση εξουσίας», εκτίμησε το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας στην απόφασή του.

Ο Μόντι αμέσως χαιρέτισε την απόφαση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική». Πρόκειται «για ακτίνα ελπίδας, την υπόσχεση ενός καλύτερου μέλλοντος και μαρτυρία της κοινής μας αποφασιστικότητας να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή και ενωμένη Ινδία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ.

Εξάλλου το Ανώτατο Δικαστήριο ζήτησε να διενεργηθούν εκλογές στο Τζαμού και Κασμίρ ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, εκτιμώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα εξισωθεί με τα υπόλοιπα ινδικά κρατίδια «το συντομότερο δυνατό».

Μετά την ανάκληση της περιορισμένης αυτονομίας του Κασμίρ το Νέο Δελχί επέβαλε εκεί την εξουσία του, ενώ προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις, πλήρη αποκλεισμό του κρατιδίου και διακοπή των τηλεπικοινωνιών επί μήνες. Η Ινδία ενίσχυσε εξάλλου την παρουσία του στρατού στην περιοχή με στόχο να καταστείλει τις διαδηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.