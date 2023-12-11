Η Λωρίδα της Γάζας παραμένει σήμερα επίκεντρο πολύνεκρων αεροπορικών επιδρομών και σφοδρών μαχών, μετά την απειλή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ότι δεν θα αφήσει ελεύθερους «ζωντανούς» τους ομήρους που κρατά χωρίς «διαπραγματεύσεις».

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως έγιναν σφοδρά αεροπορικά πλήγματα στη Χαν Γιούνις, νέο επίκεντρο του πολέμου, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, έτερη ένοπλη οργάνωση που δρα κυρίως στη Γάζα, έκανε λόγο για σκληρές μάχες σε τομέα της πόλης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι ανατίναξε σπίτι μέσα στο οποίο ισραηλινοί στρατιώτες έψαχναν υπόγεια σήραγγα.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα και χθες για «μανιασμένες» μάχες σε τομείς της πόλης της Γάζας και της Χαν Γιούνις, όπου παλαιστίνιοι μαχητές «βγαίνουν από υπόγειες σήραγγες», πυροδοτούν «εκρηκτικά» και εκτοξεύουν «αντιαρματικές ρουκέτες».

«Δεν θέλω να πω ότι χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη, αλλά χρησιμοποιούμε μεγάλη δύναμη και εξασφαλίζουμε σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

Ο επίσημος απολογισμός των απωλειών του ισραηλινού στρατού ξεπέρασε σήμερα τους 100 νεκρούς —έφθασε τους 101—, ανέφερε το γενικό επιτελείο.

Θέση ισχύος;

Ο πόλεμος ξέσπασε έπειτα από την έφοδο άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσαν την 7η Οκτωβρίου μαχητές της Χαμάς σε τομείς του νότιου Ισραήλ με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, κατά την οποία σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άμαχοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου επέτρεψε να απελευθερωθούν εκατό και πλέον από τους περίπου 240 ομήρους που πήραν η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις στην επίθεση. Μετά την ανακωχή, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως σκοπός του είναι να μεταβάλει την ισορροπία ισχύος στο πεδίο και να απελευθερώσει τους 137 ομήρους που βρίσκονται ακόμα στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η Χαμάς από την πλευρά της προειδοποίησε χθες ότι κανένας από τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας δεν θα φύγει «ζωντανός» αν δεν προηγηθεί διαπραγμάτευση και εάν δεν «ικανοποιηθούν οι όροι» της.

«Ούτε ο φασίστας εχθρός και η αλαζονική διοίκησή του, ούτε οι υποστηρικτές του θα μπορέσουν να πάρουν ζωντανούς τους αιχμαλώτους χωρίς να υπάρξει ανταλλαγή και διαπραγμάτευση και χωρίς να να ικανοποιηθούν οι όροι της αντίστασης», τόνισε ο Αμπού Ουμπέιντα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς.

«Δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία»

Ο άμαχος πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας είναι στριμωγμένος σε περίμετρο που συρρικνώνεται ολοένα περισσότερο την ώρα που το σύστημα υγείας απειλείται να «καταρρεύσει», προειδοποίησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ενώ ο απολογισμός των θυμάτων δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σχεδόν 18.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακο αφότου άρχισε η επίθεση του στρατού του Ισραήλ, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι.

Στη Γάζα, οι βομβαρδισμοί μετατρέπουν σε συντρίμμια ολόκληρες συνοικίες κι ο πληθυσμός προσπαθεί απελπισμένα να ξεφύγει κινούμενος προς τον νότο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,9 εκατ. άνθρωποι υπέστησαν βίαιο εκτοπισμό, με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Ο ισραηλινός στρατός έχει διατάξει τον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδα της Γάζας να πάει σε «ασφαλείς ζώνες» για να ξεφύγει από τις εχθροπραξίες.

«Η μονομερής δήλωση της κατοχικής δύναμης σύμφωνα με την οποία περιοχές χωρίς υποδομές, τρόφιμα, νερό, υπηρεσίες υγείας (...) είναι ‘ασφαλείς ζώνες’ δεν σημαίνει τίποτα», σχολίασε η συντονίστρια ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ στα παλαιστινιακά εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν έχει καμιά πρόθεση να ανανεώσει τη βίζα της Καναδής, στην οποία προσάπτει πως δεν είναι «αμερόληπτη».

Χιλιάδες άνθρωποι ι φεύγουν όπως μπορούν — με αυτοκίνητα, φορτηγά, κάρα, ακόμα και με τα πόδια. «Πάμε από τη μια περιοχή στην άλλη και δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία», είπε με απελπισία ο Αμπού Μοχάμεντ καθ’ οδόν προς τη Ράφα.

Η πόλη στα -κλειστά- σύνορα με την Αίγυπτο έχει μεταμορφωθεί σε απέραντο καταυλισμό εκτοπισμένων, εκατοντάδες σκηνές στήθηκαν βιαστικά με ξύλα, λινάτσες και υφάσματα.

Την ώρα που όπως στηλιτεύει ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους το σύστημα υγείας στη Λωρίδα της Γάζας έχει «γονατίσει», ο διεθνής οργανισμός υιοθέτησε χθες απόφαση που ζητεί να χορηγηθεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο θύλακο.

Η ποσότητα των τροφίμων, των φαρμάκων και των καυσίμων που μπαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει εντελώς ανεπαρκής για να καλυφθούν οι ανάγκες, λέει ο ΟΗΕ, ενώ δεν διανέμονται παρά στη Ράφα.

Πλήγματα στη Συρία

Μετά την αποτυχία της προσπάθειας να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης που καλούσε να κηρυχθεί άμεσα «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», αφού άσκησαν το βέτο τους οι ΗΠΑ, αναμένεται να συνεδριάσει αύριο Τρίτη η Γενική Συνέλευση για να συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή δεν θα έκανε τίποτε άλλο πέρα από το να διαιωνίσει το πρόβλημα καθώς η Χαμάς είναι πάντα ζωντανή και σχεδιάζει να διαπράξει κι άλλες επιθέσεις όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο πόλεμος έχει επίσης κλιμακώσει τη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου έχουν σκοτωθεί πάνω από 260 Παλαιστίνιοι από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εβραίων εποίκων από την 7η Οκτωβρίου, κατά την Παλαιστινιακή Αρχή, όπως και αλλού στην ευρύτερη περιοχή, με φόντο ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε τη νύχτα επιδρομές σε διάφορους τομείς προαστίων της Δαμασκού, της πρωτεύουσας της Συρίας, κατά το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στόχοι ήταν «εγκαταστάσεις της Χεζμπολά», του ένοπλου σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

Αν και δεν σχολίασε τα πλήγματα στα προάστια της Δαμασκού, ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, έκανε λόγο χθες Κυριακή για πυρά από τον Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ, που «ανταπέδωσαν» δυνάμεις του, και για επιδρομές εναντίον «πυρήνα» της Χεζμπολά, συμμάχου της Χαμάς και του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους.

Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξαν εξάλλου χθες Κυριακή το βράδυ πως οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και οι κυπριακές αρχές απέτρεψαν «ιρανικό» σχέδιο επίθεσης εναντίον «ισραηλινών και εβραϊκών στόχων» στην Κύπρο.

Πηγές προσκείμενες στην κυπριακή αστυνομία δήλωσαν στο AFP και στο ΚΥΠΕ πως συνελήφθησαν δυο πρόσωπα ιρανικής καταγωγής και ότι διενεργείται έρευνα για «υπόθεση τρομοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

