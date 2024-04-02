Η Ουκρανία έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας σήμερα με drone σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου και ανακοίνωσε ότι προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε έναν ακόμη στρατιωτικό στόχο.

Ουκρανικά drones έπληξαν στόχους στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, μια βιομηχανική περιοχή νοτιοανατολικά της Μόσχας, σήμερα τα ξημερώματα με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες, δήλωσε ο επικεφαλής της Ρουστάμ Μινιχανόφ.

Η Ρωσία επεσήμανε ότι αναχαίτισε ουκρανικό drone κοντά στο διυλιστήριο Taneco της πετρελαϊκής εταιρείας Tatneft, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, στην πόλη Νιζνεκάμσκ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

BREAKING:



Ukraine has used a drone aircraft for the first time to strike a target in Russia.



The Ukrainians hit Alabuga in Tatarstan where Russia produces its suicide drones.



It’s more than 1200 km from Ukraine pic.twitter.com/fzkaAwHSuI — Visegrád 24 (@visegrad24) April 2, 2024

Στο διυλιστήριο ξέσπασε πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε σε 20 λεπτά, πρόσθεσε το πρακτορείο εξηγώντας ότι δεν έχει διακοπεί η παραγωγή.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το drone έπληξε τη βασική μονάδα διύλισης CDU-7.

Το διυλιστήριο Taneco είναι ένα από τα μεγαλύτερα και νεότερα της Ρωσίας. Η ικανότητα παραγωγής του κυμαίνεται στα 360.000 βαρέλια ημερησίως.

Ο Μινιχάνοφ πρόσθεσε ότι στόχος επιθέσεων έγιναν εργοστάσια στις πόλεις Γελαμπούγκα και Νιζνεκάμσκ.

Δύο drones έπληξαν κοιτώνα εργατών στην ειδική οικονομική ζώνη Alabuga, κοντά στη Γελαμπούγκα, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά τραυματίες.

«Δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ζημιές», τόνισε από την πλευρά του ο Μινιχάνοφ εξηγώντας ότι δεν έχει διακοπεί η λειτουργία των εργοστασίων.

Μη επιβεβαιωμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ανθρώπους να τρέχουν για να προστατευθούν.

Η εφημερίδα Washington Post είχε γράψει πέρυσι ότι η Ρωσία παράγει μαζικά drones σε εργοστάσιο στην ειδική οικονομική ζώνη Alabuga.

Από την πλευρά της, πηγή στις υπηρεσίες Πληροφοριών της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters ότι η υπηρεσία κατασκοπείας του στρατού της χώρας προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» σε στρατιωτικό στόχο στο Ταταρστάν, τον οποίο έπληξε σήμερα με ουκρανικής κατασκευής drones. Η πηγή εξήγησε ότι επλήγη μονάδα παραγωγής drones Shahed.

