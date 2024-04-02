Ισραήλ: Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα ερευνήσουν τους θανάτους των μελών της World Central Kitchen

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι ένα ανεξάρτητο όργανο εμπειρογνωμόνων θα ερευνήσει τους θανάτους επτά ατόμων που εργάζονταν για τη World Central Kitchen στη Γάζα, τους οποίους η ΜΚΟ απέδωσε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί στον «Μηχανισμό Εύρεσης Γεγονότων και Αξιολόγησης», τον οποίο χαρακτήρισε «ανεξάρτητο, επαγγελματικό και εμπειρογνώμονα όργανο» χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο ίδιος είπε ότι μίλησε με τον ιδρυτή της WCK, σεφ Χοσέ Άντερς και εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια.

«Εκφράζουμε επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στα συμμαχικά μας κράτη που κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν τόσα πολλά για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε στη δήλωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.