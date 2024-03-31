Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει τον επικεφαλής της ουκρανικής SBU

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει όλα τα άτομα που συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχθηκαν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Ασφαλείας SBU της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ρωσία παρέδωσε στις ουκρανικές αρχές τα αιτήματά της.... για άμεση σύλληψη και έκδοση όλων όσων συνδέονται με τις εν λόγω τρομοκρατικές ενέργειες», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου, απαριθμώντας βίαια περιστατικά στη χώρα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου ανέφερε ότι μεταξύ αυτών που πρέπει το Κίεβο να παραδώσει στην Ρωσία είναι ο επικεφαλής της SBU Βασίλ Μάλιουκ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η υπηρεσία του βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις στη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη ρωσική ενδοχώρα από την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

