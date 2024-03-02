Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία στοίχισε σήμερα τη ζωή σε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα βρέφος και ένα παιδί δύο ετών, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν η Ουκρανία δεν αντιμετώπιζε καθυστερήσεις στην προμήθεια όπλων, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε συγκρότημα διαμερισμάτων στη νότια ουκρανική πόλη της Οδησσού.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι ρωσικές επιθέσεις με χρήση των ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Σαχίντ «δεν έχουν νόημα από στρατιωτική άποψη» και ο μόνος στόχος τους είναι να σκοτώσουν και να εκφοβίσουν.

«Ο κόσμος ξέρει ότι ο τρόμος μπορεί να αντιμετωπισθεί», δήλωσε στην αποψινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Η καθυστέρηση της προμήθειας όπλων στην Ουκρανία, πυραυλικών αμυντικών συστημάτων για να προστατεύσουμε το λαό μας, οδηγεί δυστυχώς σε τέτοιες απώλειες».

Ο Ζελένσκι είπε πως τα μικρότερα θύματα είναι ο Τιμόφιι, τεσσάρων μηνών, και ο Μάρκ, δύο ετών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο είπε πως το βρέφος βρέθηκε νεκρό δίπλα στη μητέρα του και ανήρτησε φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ένας διασώστης δίπλα σε μια ματωμένη κουβέρτα, στη μια πλευρά της οποίας φαίνεται ένα χέρι μωρού και στην άλλη προβάλλει το χέρι ενός ενήλικα.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ανάμεσα στους οποίους ένα κορίτσι τριών ετών. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για ανθρώπους μέσα στα συντρίμμια, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.