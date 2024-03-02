Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, θα επισκεφθεί την 'Αγκυρα την Τρίτη, ανακοίνωσε από το βήμα του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ αλ Μαλίκι.

Στην τουρκική πρωτεύουσα ο Μαχμούτ Αμπάς θα συναντηθεί με τον πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τουρκία δείχνει αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό καθώς υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Τουρκία για τη συνεχή αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Εκτίμησε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν τελικά το παλαιστινιακό κράτος. "Με αυτόν τον τρόπο, ίσως ο Μπ. Νετανιάχου επανεξετάσει τη θέση του, αναθεωρήσει και επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τότε θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τη λύση των δύο κρατών" δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

