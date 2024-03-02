Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν σήμερα μια πρώτη επιχείρηση ρίψης από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας, η οποία απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 30.300 ανθρώπους.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τα πυρά ισραηλινών στρατιωτών εναντίον πεινασμένου πλήθους που είχε ορμήσει σε οχηματοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στην πόλη της Γάζας, μια τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 116 ανθρώπους, σύμφωνα με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Μπροστά στις δυσκολίες για να διοχετευθεί η ανθρωπιστική βοήθεια οδικώς, κυρίως προς το βόρειο τμήμα του πολιορκημένου εδάφους, χώρες έριξαν πρόσφατα με αλεξίπτωτα φορτία, κυρίως η Ιορδανία με την υποστήριξη της Γαλλίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Αίγυπτος σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι ρίψεις από αέρος δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση», προειδοποίησε εντούτοις η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (International Rescue Committee, IRC).

«Λάβαμε δύο σάκκους αλεύρι από τη βοήθεια που έφθασε την ημέρα της σφαγής στη Γάζα την Πέμπτη», δήλωσε ο Χισάμ Αμπού Έιντ, ένας 28χρονος κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν: «Αυτό δεν αρκεί. Όλοι πεινούν. Η βοήθεια είναι σπάνια και ανεπαρκής».

Τρία αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα έριξαν 66 «δέματα» που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 38.000 γεύματα, σε μια κοινή επιχείρηση με την Ιορδανία, σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Χθες, Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει πως η χώρα του θα συμμετείχε «μέσα στις επόμενες ημέρες» στις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Τα φορτία δια της χερσαίας οδού, τα οποία υπόκεινται στο πράσινο φως του Ισραήλ, που επιβάλλει από το 2007 αποκλεισμό στη Γάζα, δεν φθάνουν παρά σε πολύ περιορισμένες ποσότητες από την Αίγυπτο μέσω της Ράφα.

Και η μεταφορά τους, κυρίως στο βόρειο τμήμα του εδάφους, είναι επικίνδυνη εξαιτίας των μαχών, των ισραηλινών βομβαρδισμών, των συντριμμιών που κλείνουν τους δρόμους και μερικές φορές των λεηλασιών.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:

L'armée américaine a effectué samedi son premier largage aérien d'aide humanitaire sur Gaza, ont déclaré deux responsables américains.



Les responsables, s'exprimant sous couvert d'anonymat, affirment que le largage a été effectué à l'aide de trois avions C-130.



L'un des… pic.twitter.com/d3WnkUmeDy — Beau Gosse Prétentieux (@BeauGossePreten) March 2, 2024

USAF C-130 dropping aid over Rafah, Gaza. pic.twitter.com/28Cabm0kAx — Aldin 🇧🇦 (@aldin_aba) March 2, 2024

🚨⚡⚠️❗#BREAKING❗🇺🇲 - Today, for the first time, a US Army Hercules aircraft (C-130) dropped humanitarian aid in the Gaza Strip. pic.twitter.com/H4jeHNBWVJ — MonitorX (@MonitorX99800) March 2, 2024

«Θα επιμείνουμε να διευκολύνει το Ισραήλ την είσοδο περισσότερων φορτηγών (...) Η βοήθεια που φθάνει στη Γάζα δεν είναι αληθινά αρκετή», είχε δηλώσει ο Τζο Μπάιντεν.

Στο μεταξύ το Ισραήλ συνέχισε τους βομβαρδισμούς, κυρίως στο Χαν Γιούνις και στη Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 92 ανθρώπους τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν «και σχεδόν 50 τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά», από πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων κοντά σε νοσοκομείο στη Ράφα, ανέφερε το υπουργείο.

Η ίδια πηγή έκανε επίσης λόγο για 13 παιδιά που έχασαν τις τελευταίες ημέρες τη ζωή τους από «κακή διατροφή και αφυδάτωση».

Ο απολογισμός του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας δεν σταματά να αυξάνεται και έχει φθάσει συνολικά τους 30.320 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο της Χαμάς.

