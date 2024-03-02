Σοβαρό ατύχημα με εμπορικό τρένο που εκτροχιάστηκε σημειώθηκε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ το Σάββατο.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν μέσω των social media αναδεικνύουν το χάος που επικρατεί στο σημείο, καθώς δεκάδες βαγόνια έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο, ενώ κάποια από αυτά, έπεσαν στο ποτάμι.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε κοντά στο τετράγωνο 2200 του Riverside Drive στο Lower Saucon Township το πρωί του Σαββάτου.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν αναφερει τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον τρία βαγόνια βγήκαν -για άγνωστους λόγους- από τις ράγες, με συνέπεια να παρύσουν και τους υπόλοιπους συρμούς.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

