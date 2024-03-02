Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρένο εχτροχιάστηκε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ - Βαγόνια έπεσαν σε ποτάμι - Δείτε φωτογραφίες

Τουλάχιστον τρία βαγόνια βγήκαν -για άγνωστους λόγους- από τις ράγες, με συνέπεια να παρύσουν και τους υπόλοιπους συρμούς

Τρένο

Σοβαρό ατύχημα με εμπορικό τρένο που εκτροχιάστηκε σημειώθηκε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ το Σάββατο.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν μέσω των social media αναδεικνύουν το χάος που επικρατεί στο σημείο, καθώς δεκάδες βαγόνια έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο, ενώ κάποια από αυτά, έπεσαν στο ποτάμι.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε κοντά στο τετράγωνο 2200 του Riverside Drive στο Lower Saucon Township το πρωί του Σαββάτου.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν αναφερει τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον τρία βαγόνια βγήκαν -για άγνωστους λόγους- από τις ράγες, με συνέπεια να παρύσουν και τους υπόλοιπους συρμούς. 

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: 

train

train

train

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τρένο ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark