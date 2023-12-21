Η Ευρωπαιϊκή Επιτροπή κατέβαλε σήμερα στο Κίεβο την τελική δόση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του πακέτου Μακροοικονομικής Χρηματοοικονομικής Βοήθειας για την Ουκρανία, ανεβάζοντας τη συνολική στήριξη στα 18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023.

Με αυτό το μέσο, η ΕΕ βοήθησε την Ουκρανία να καλύψει τις άμεσες χρηματοδοτικές της ανάγκες το 2023 μέσω σταθερής, προβλέψιμης και σημαντικής οικονομικής στήριξης. Αυτή η υποστήριξη θα βοηθήσει την Ουκρανία να συνεχίσει να πληρώνει μισθούς και συντάξεις και να διατηρήσει τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες σε λειτουργία, όπως νοσοκομεία, σχολεία και στέγαση για άτομα που μετεγκαταστάθηκαν. Θα επιτρέψει επίσης στην Ουκρανία να διασφαλίσει τη μακροοικονομική σταθερότητα και να αποκαταστήσει κρίσιμες υποδομές που καταστράφηκαν από τη Ρωσία στον επιθετικό της πόλεμο, όπως ενεργειακές υποδομές, συστήματα ύδρευσης, δίκτυα μεταφορών, δρόμοι και γέφυρες.

«Σήμερα λάβαμε το τελευταίο 1,5 δισ. ευρώ από το πακέτο οικονομικής βοήθειας 18 δισ. ευρώ. Ελπίζω σε συνεχή, ακλόνητη υποστήριξη από την ΕΕ», έγραψε ο πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ.στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X .

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον βίαιο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, πρέπει να συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε για να διασφαλίσουμε την οικονομική της σταθερότητα, να τη μεταρρυθμίσουμε και να την ανοικοδομήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε σκληρά να βρούμε μια συμφωνία το επόμενο έτος για την πρότασή μας για βοήθεια ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία έως το 2027».

Η σημερινή πληρωμή έρχεται αφού η Επιτροπή διαπίστωσε στις 14 Δεκεμβρίου ότι η Ουκρανία έχει εφαρμόσει επιτυχώς τους συμφωνηθέντες όρους πολιτικής και συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφανούς και αποτελεσματικής χρήσης των κεφαλαίων.

Η επιτυχής εφαρμογή της Μακροοικονομικής Χρηματοοικονομικής Βοήθειας για την Ουκρανία (MFA+) δείχνει ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία έχει παράσχει συνολικά σχεδόν 85 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ανησυχία στο Κίεβο για τα επόμενα «πακέτα»

Η οικονομία της Ουκρανίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική υποστήριξη εταίρων και το Κίεβο ανησυχεί αν θα συνεχίσει να λαμβάνει βοήθεια καθώς νέα πακέτα μπλοκάρονται τόσο στην ΕΕ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για το 2024, η Ουκρανία ελπίζει να λάβει 18,5 δισ. ευρώ από την ΕΕ και περισσότερα από 8 δισ. δολάρια από ένα πακέτο των ΗΠΑ που περιλαμβάνει επίσης κρίσιμης σημασίας στρατιωτική συνδρομή. Η έγκριση και των δύο πακέτων έχει μετατεθεί για τις αρχές του επόμενου έτους.

Η οικονομία της χώρας μπορεί να αντεπεξέλθει τους επόμενους λίγους μήνες μέχρι να φθάσει η ξένη βοήθεια, όμως το 2024 είναι βέβαιο ότι θα είναι σκληρότερο από φέτος και το Κίεβο θα χρειαστεί να στηριχθεί περισσότερο στους δικούς του πόρους. Η χώρα κατάφερε να μειώσει τις εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της για το 2024 από 41 δισ. δολάρια στα 37,3 δισ. δολάρια, είπε χθες, Τετάρτη, ο Μαρτσένκο, αφού έλαβε μέτρα μεγιστοποίησης των εσόδων του προϋπολογισμού και ενεργοποίησε την εγχώρια αγορά χρεωστικών τίτλων.

"Ενώ η άμυνα και η ασφάλεια χρηματοδοτούνται με έξοδα του εγχώριου προϋπολογισμού, στηριζόμαστε στη βοήθεια διεθνών εταίρων προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνικής σφαίρας", είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.