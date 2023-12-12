Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει να απευθύνει μια ύστατη έκκληση στους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς, ζητώντας τους να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη χώρα του στη μάχη της κατά της Ρωσίας.

Για τρίτη φορά σε έναν χρόνο ο Ζελένσκι θα βρεθεί σήμερα στο Κογκρέσο, όπου διεξάγονται έντονες διαπραγματεύσεις για τη νέα αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ αργότερα θα επισκεφθεί και τον Λευκό Οίκο.

«Αν κάποιος εμπνέεται από τα άλυτα ζητήματα στο Καπιτώλιο, αυτός είναι μόνο ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν και η άρρωστη κλίκα του», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ομιλία του ενώπιον Αμερικανών στρατιωτικών στην Ουάσινγκτον χθες, Δευτέρα.

Νέες αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες των ΗΠΑ δείχνουν ότι «η Ρωσία φαίνεται να πιστεύει ότι ένα αδιέξοδο στο στρατιωτικό πεδίο στη διάρκεια του χειμώνα θα εξαντλήσει τη δυτική στήριξη προς την Ουκρανία» και τελικά θα προσφέρει στη Ρωσία το πλεονέκτημα, παρά τις ρωσικές απώλειες, δήλωσε η Έντριεν Γουάτσον εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Σε τρεις ημέρες, την Παρασκευή, το αμερικανικό Κογκρέσο αναστέλλει τις συνεδριάσεις του για φέτος και οι Ρεπουμπλικάνοι μέχρι στιγμής αρνούνται να εγκρίνουν ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την παροχή βοήθειας ύψους 106 δισεκ. κυρίως για την Ουκρανία και το Ισραήλ, αν δεν γίνουν αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε με σκληρούς όρους την κατάσταση, σχολιάζοντας ότι «η Ιστορία θα κρίνει αυστηρά όσους γυρνούν την πλάτη τους στον σκοπό της ελευθερίας».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, «αυτή θα είναι η πιο σημαντική επίσκεψη» του Ζελένσκι στις ΗΠΑ.

Τελειώνουν τα χρήματα

Οι Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ της αποδέσμευσης νέας βοήθειας για την Ουκρανία, κάτι στο οποίο δεν είναι εντελώς αντίθετοι οι Ρεπουμπλικάνοι. Όμως ζητούν να γίνουν σημαντικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και σε αυτό το ζήτημα προσκρούουν οι διαπραγματεύσεις.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον σημείωσε σε επιστολή του προς τον Μπάιντεν ότι οι βουλευτές χρειάζονται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους της κυβέρνησης στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι θα προσπαθήσει να πείσει τους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς για την ανάγκη να εγκρίνουν τη νέα βοήθεια προς τη χώρα του σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδα). Στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες με τον Τζόνσον, μια συνάντηση την οποία αναμένει με αγωνία όλη η αμερικανική πολιτική τάξη.

Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε το Κογκρέσο στις 4 Δεκεμβρίου ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να προσφέρει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία μετά το τέλος του έτους. Συνολικά οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει την παροχή βοήθειας ύψους 110 δισεκ. δολαρίων στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Από την πλευρά τους Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερα όπλα για να αποφύγουν να βυθιστούν στο σκοτάδι εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα λόγω των ρωσικών επιδρομών, όπως είχε συμβεί πέρυσι τον χειμώνα.

Ο κίνδυνος εξάπλωσης της κόπωσης δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί καθώς και η ΕΕ συζητά τη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Χωρίς νέους πόρους ο Πούτιν «θα περάσει μέσα από την Ουκρανία και θα διασχίσει την Ευρώπη», προειδοποίησε ο Σούμερ.

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί νωρίς το απόγευμα με τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Μια ευκαιρία για τον Αμερικανό πρόεδρο «να μάθει τα τελευταία νέα από το μέτωπο (…) αλλά και να δηλώσει ξεκάθαρα στον ουκρανικό λαό ότι θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε, κυρίως αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Έπειτα από τη συνάντηση τους στο Οβάλ Γραφείο οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

