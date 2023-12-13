Η κυβέρνηση του ακραίου φιλελεύθερου νέου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, που ανέλαβε την εξουσία προχθές Κυριακή, ανακοίνωσε μεγάλη υποτίμηση, κατά 50% και πλέον, του πέσο, του εθνικού νομίσματος, που διαμορφώνεται στα 880:1 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (από 391), στο πλαίσιο πακέτου μέτρων σκληρής λιτότητας, θεραπείας «σοκ» για να σταθεροποιηθεί η οικονομία, που είναι αντιμέτωπη με υψηλό πληθωρισμό, υψηλά δημόσια ελλείμματα και δυσβάστακτο κρατικό χρέος.

Η υποτίμηση του πέσο αποτελεί μέρος των μέτρων «εκτάκτου ανάγκης» που ανακοινώθηκαν από τον νέο υπουργό Οικονομίας Λουίς Καπούτο, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων μειώσεων των επιδοτήσεων από το κράτος στις τιμές της ενέργειας και των δημοσίων συγκοινωνιών.

Τα μέτρα αυτά, που παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Οικονομίας σε συνέντευξη Τύπου, έχουν σκοπό να αποφευχθεί η «καταστροφή» που θα έφερνε ο υπερπληθωρισμός, που θα μπορούσε κατά τον κ. Καπούτο να φθάσει το 15.000%.

«Η γένεση των προβλημάτων μας ήταν πάντα δημοσιονομική», υποστήριξε ο κ. Καπούτο, κρίνοντας πως για πρώτη φορά, ψηφίζοντας τον Χαβιέρ Μιλέι, οι πολίτες της Αργεντινής έδειξαν να κατανοούν πως «δεν υπάρχουν χρήματα».

«Ξοδεύουμε περισσότερα από όσα βγάζουμε. Η χρηματοδότηση του ελλείμματος αυτού οδηγεί σε προβλήματα. Αν το χρηματοδοτείς τυπώνοντας χρήμα το πέσο χάνει αξία. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα. Πρέπει να θεραπεύσουμε την εξάρτηση από τα δημοσιονομικά ελλείμματα», επέμεινε.

Σε πρώτη φάση, κάτι που φάνηκε να αναγνωρίζει ο υπουργός, η υποτίμηση του πέσο και η μείωση των επιδοτήσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες και στην ενέργεια αναπόφευκτα θα καταφέρουν πλήγμα στην αγοραστική δύναμη μεγάλου μέρους των πολιτών, το 40% των οποίων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό ο υπουργός Οικονομίας διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση θα διατηρήσει κοινωνικά προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε θέσεις απασχόλησης και ότι θα ενισχύσει προγράμματα βοήθειας «σε αυτούς που τη χρειάζονται, χωρίς ενδιάμεσους», για παράδειγμα με «κάρτες σίτισης» (που θα εξασφαλίζουν την αγορά αγαθών με μειωμένες τιμές).

Ο πρόεδρος Μιλέι έκανε σαφές την Κυριακή, στην ομιλία μετά την ορκωμοσία του πως «η κατάσταση θα χειροτερέψει βραχυπρόθεσμα» προτού η τρίτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής δρέψει τους καρπούς της πολιτικής λιτότητας που εννοεί να εφαρμόσει, θέτοντας κυρίως υπό έλεγχο τον πληθωρισμό (143% σε ετήσια βάση).

Ο υπουργός Οικονομίας ανακοίνωσε επίσης ότι το κράτος δεν θα οργανώνει πλέον διαγωνισμούς για δημόσια έργα και θα ακυρώσει συμβάσεις για όσα «δεν έχουν αρχίσει ήδη». Τα δημόσια έργα θα εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα «καθώς το κράτος δεν έχει ούτε τα χρήματα ούτε τη χρηματοδότηση» για αυτά, δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

