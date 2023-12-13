Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να «μην γυρίσει την πλάτη του στην Ουκρανία», παρά τις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο για την έγκριση νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν ποντάρει στο ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση που είχε με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. «Πρέπει να αποδείξουμε ότι κάνει λάθος», είπε ο Μπάιντεν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι. «Εάν δεν σταματήσουμε τον Πούτιν… θα συνεχίσει», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

