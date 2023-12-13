Αργεντινή: Το ΔΝΤ εξαίρει τα «τολμηρά» μέτρα της κυβέρνησης του Χαβιέρ Μιλέι

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) χαιρέτισε χθες Τρίτη το πακέτο «τολμηρών» μέτρων που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας της Αργεντινής Λουίς Καπούτο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης μείωσης της ισοτιμίας του πέσο, του εθνικού νομίσματος, έναντι του αμερικανικού δολαρίου, και δραστικών περικοπών δημοσίων δαπανών.

«Η αποφασιστική εφαρμογή» των μέτρων «θα συμβάλει να σταθεροποιηθεί η οικονομία και θα θέσει τη βάση για πιο βιώσιμη ανάπτυξη που θα οδηγεί ο ιδιωτικός τομέας», ανέφερε το ΔΝΤ, το οποίο έχει χορηγήσει δάνειο ύψους 44 δισεκ. δολαρίων στην τρίτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

