Στο Ισραήλ μεταβαίνουν τις επόμενες ημέρες ο Λόιντ Όστιν και ο Τζέικ Σάλιβαν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο σύμβουλός εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν θα ταξιδέψει στο Ισραήλ αυτήν την εβδομάδα, για διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση Νετανιάχου σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μπάιντεν είπε ότι ο Σάλιβαν θα υπογραμμίσει την αλληλεγγύη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και την ανάγκη προστασίας του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ πρόκειται να επισκεφθεί επίσης ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, συμπλήρωσε ο Aμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

