Σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των δύο ετών ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία , σύμφωνα με τα ρωσικά και τα ουκρανικά στοιχεία, όμως οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν άγνωστοι.

Η Μόσχα και το Κίεβο κρατούν απόρρητες τις στρατιωτικές απώλειές τους και η Ρωσία κρύβει τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στις ζώνες που έχει καταλάβει, όπως στην κατεστραμμένη Μαριούπολη.

Ο άγνωστος απολογισμός των αμάχων

Οι επίσημοι απολογισμοί για τους αμάχους που έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο του 2022 υπολείπονται πολύ της πραγματικότητας, επειδή δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει ποτέ ένας ανεξάρτητος απολογισμός καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στα εδάφη της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Τον Ιούνιο 2023, οι ουκρανικές αρχές έλεγαν ότι μπόρεσαν να καταμετρήσουν 10.368 αμάχους, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν. «Εκτιμάμε πως το πιθανότερο είναι ο αριθμός να είναι πέντε φορές υψηλότερος. Συνεπώς γύρω στα 50.000» θύματα, είχε διευκρινίσει τότε ο Όλεγκ Γκάβρις, ο κύριος σύμβουλος του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ΟΗΕ θεωρεί επίσης πως ο απολογισμός είναι «σημαντικά υψηλότερος» από τους περίπου 10.000 αμάχους που κατέστη δυνατό να καταμετρηθούν.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν πως μόνο η πολιορκία της Μαριούπολης (από το Φεβρουάριο ως το Μάιο του 2022), μιας μεγάλης πόλης-λιμανιού στη νότια Ουκρανία που βρίσκεται σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25.000 ανθρώπους, οι οποίοι ενταφιάσθηκαν σε ομαδικούς τάφους.

Κανένας απολογισμός δεν ανακοινώθηκε ποτέ για άλλες πόλεις, όπως το Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία.

Από τη ρωσική πλευρά των συνόρων, ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 145 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο 7X7.

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες

Και στις δύο πλευρές, οι στρατιωτικές απώλειες είναι δεδομένα που τα γενικά επιτελεία αποσιωπούν. Πρέπει συνεπώς να στραφεί κανείς σε εκτιμήσεις που γίνονται από τρίτες πηγές.

Τον περασμένο Αύγουστο, οι New York Times, επικαλούμενοι αμερικανούς αξιωματικούς, υπολόγιζαν τις στρατιωτικές απώλειες σε 70.000 νεκρούς και 100.000 ως 120.000 τραυματίες στην ουκρανική πλευρά και 120.000 νεκρούς και 170.000 ως 180.000 τραυματίες στη ρωσική πλευρά.

Στις 29 Ιανουαρίου φέτος, σε γραπτή απάντησή του σ' ένα βουλευτή, ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζέιμς Χίπι υπολόγιζε από την πλευρά του τις ρωσικές απώλειες σε περισσότερους από 350.000 νεκρούς και τραυματίες.

Την περασμένη Τρίτη, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μέσα σε δύο χρόνια έχει σκοτώσει ή τραυματίσει σχεδόν 405.000 ρώσους στρατιώτες.

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού είχε δηλώσει από την πλευρά του το Δεκέμβριο 2023 πως 383.000 ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί ή τραυματισθεί από την αρχή της εισβολής.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα τέσσερις ηγέτες της Ε.Ε. - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας

Τέσσερις δυτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έφτασαν σήμερα στο Κίεβο σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Ουκρανία κατά τη δεύτερη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο ταξίδεψαν μαζί στην ουκρανική πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας με τρένο από τη γειτονική Πολωνία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση.

«Στο Κίεβο για τον εορτασμό της επετείου του 2ου έτους του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Και για να γιορτάσουμε την εξαιρετική αντίσταση του ουκρανικού λαού. Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Οικονομικά, οικονομικά, στρατιωτικά, ηθικά. Μέχρι να ελευθερωθεί επιτέλους η χώρα», έγραψε σε ανάρτησή της στο «x», η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Η Μελόνι προβλέπεται να διοργανώσει τηλεδιάσκεψη αργότερα σήμερα από το Κίεβο, στην οποία θα μετάσχουν ηγέτες από την G7, ενώ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προσκληθεί να μετάσχει στη συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.