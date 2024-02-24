Μακρόν σε Πούτιν: Δεν θα αποδυναμωθεί η υποστήριξη της Γαλλίας στο Κίεβο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η υποστήριξη της Γαλλίας στην Ουκρανία «δεν θα αποδυναμωθεί» και ότι «δεν θα πρέπει να υπολογίζει» σε μια «κούραση των Ευρωπαίων» καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

«Δύο χρόνια πολέμου. Χτυπημένη και τραυματισμένη, αλλά πάντα όρθια. Η Ουκρανία πολεμά για εκείνη, για τα ιδανικά της, για την Ευρώπη μας. Η δέσμευσή μας στο πλευρό της δεν θα αποδυναμωθεί», υπογραμμίζει ο Μακρόν σε μήνυμα που αναρτήθηκε από την γαλλική προεδρία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Two years of war. Battered and bruised, but still standing. Ukraine is fighting for itself, for its ideals, for our Europe. Our commitment at its side will not waver. pic.twitter.com/kHpxVcPuDd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2024

«Ευρωπαϊκή βοήθεια για την Ουκρανία 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τέσσερα χρόνια αποφασίστηκε με την υποστήριξη της Γαλλίας την 1η Φεβρουαρίου. Με σαφές μήνυμα: η Ρωσία του προέδρου Πούτιν δεν θα πρέπει να υπολογίζει σε μια οποιαδήποτε κούραση των Ευρωπαίων», προειδοποιεί επίσης η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωσή της στο X.

«Η έκβαση αυτού του πολέμου θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τα συμφέροντα, τις αξίες και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Γαλλία είναι και θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού», σημειώνει επίσης στην ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

