Εκρήξεις συγκλόνισαν πριν από λίγες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα της NLMK στο Λίπετσκ, ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη τη Ρωσία.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Explosion and fire at Novolipetskiy Metallurgical Kombinat - plant producing polymer-coated steel, in Lipetsk, Russia. Witnesses heard sounds of drones and explosions (possibly Russian air defenses) before main blast, caught on video below. pic.twitter.com/S1bYDpJ8ti — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 24, 2024

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Ukrainska Pravda μεταδίδει ότι διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λίπετσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της NLMK έχει πλέον σβηστεί και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Υπογραμμίζει ότι διερευνώνται οι πληροφορίες για επιδρομή ουκρανικών drones και η αυθεντικότητα των βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης στο εργοστάσιο.

The moment Ukrainian drones hit the Novolipetsk Metallurgical Plant, one of the largest steel plants in Russia pic.twitter.com/el7U0MjrNf — Giorgi Revishvili (@revishvilig) February 24, 2024

BREAKING:



Ukrainian suicide drones are striking the Novolipetsk Metallurgical Plant in Lipetsk, Russia pic.twitter.com/rVOBnuy0Gh — Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2024

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες Τούλα (περίπου 150 χλμ νότια της Μόσχας) και Κουρσκ (κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

