Εκρήξεις συγκλόνισαν πριν από λίγες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα της NLMK στο Λίπετσκ, ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη τη Ρωσία.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Explosion and fire at Novolipetskiy Metallurgical Kombinat - plant producing polymer-coated steel, in Lipetsk, Russia. Witnesses heard sounds of drones and explosions (possibly Russian air defenses) before main blast, caught on video below. pic.twitter.com/S1bYDpJ8ti— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 24, 2024
Η ηλεκτρονική εφημερίδα Ukrainska Pravda μεταδίδει ότι διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λίπετσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.
Ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της NLMK έχει πλέον σβηστεί και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Υπογραμμίζει ότι διερευνώνται οι πληροφορίες για επιδρομή ουκρανικών drones και η αυθεντικότητα των βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης στο εργοστάσιο.
The moment Ukrainian drones hit the Novolipetsk Metallurgical Plant, one of the largest steel plants in Russia pic.twitter.com/el7U0MjrNf— Giorgi Revishvili (@revishvilig) February 24, 2024
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2024
Ukrainian suicide drones are striking the Novolipetsk Metallurgical Plant in Lipetsk, Russia pic.twitter.com/rVOBnuy0Gh
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες Τούλα (περίπου 150 χλμ νότια της Μόσχας) και Κουρσκ (κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία).
- Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 44 τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στη Ναντσίνγκ - Δείτε βίντεο
- ΗΠΑ: Περισσότεροι από 50 υπάλληλοι εταιρείας διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης
- Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα κατηγορεί ξανά το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.