Ρωσία: Εκρήξεις σε εργοστάσιο χάλυβα στο Λίπετσκ - Αναφορές για επιδρομή ουκρανικών drones - Δείτε βίντεο

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιδρομή drones

Russia Novolipetskiy

Εκρήξεις συγκλόνισαν πριν από λίγες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα της NLMK στο Λίπετσκ, ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη τη Ρωσία.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Ukrainska Pravda μεταδίδει ότι διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λίπετσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της NLMK έχει πλέον σβηστεί και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Υπογραμμίζει ότι διερευνώνται οι πληροφορίες για επιδρομή ουκρανικών drones και η αυθεντικότητα των βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης στο εργοστάσιο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες Τούλα (περίπου 150 χλμ νότια της Μόσχας) και Κουρσκ (κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Ουκρανία
