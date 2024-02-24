Επτά σοροί διάτρητες από σφαίρες βρέθηκαν χθες Παρασκευή σε αυτοκίνητο στο ανατολικό Μεξικό, σε μια περιοχή που μαστίζεται από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Οι σοροί πέντε ανδρών και δύο γυναικών βρέθηκαν σε όχημα στην άκρη ενός δρόμου στην πόλη Ακουλσίνγκο της πολιτείας Βερακρούς. Ένα από τα θύματα ήταν ανήλικο, σύμφωνα με αξιωματούχο της Εθνοφρουράς.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες.

Πριν από λίγες ημέρες, είχαν βρεθεί δύο οχήματα με αποκεφαλισμένες σορούς στην πόλη Τούσπαν της ίδιας πολιτείας. Στη γέφυρα όπου εγκαταλείφθηκαν τα αυτοκίνητα, οι δράστες είχαν αφήσει απειλητικό μήνυμα που απευθυνόταν σε αντίπαλη συμμορία.

Τον περασμένο Αύγουστο, 13 σοροί είχαν ανακαλυφθεί μέσα σε καταψύκτες δύο κτιρίων στην πόλη Πόσα Ρίκα που γειτονεύει με την Τούσπαν.

Η πολιτεία Βερακρούς, γνωστή για τη βανίλια και τον καφέ της, είναι από τις κύριες οδούς που χρησιμοποιούν τα καρτέλ για να μεταφέρουν ναρκωτικά στην αγορά των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

