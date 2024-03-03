Ουκρανία: Δώδεκα οι νεκροί από το πλήγμα στην Οδησσό

Οι διασώστες ολοκλήρωσαν σήμερα Κυρικάη τις επιχειρήσεις μετά το πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε κτίριο διαμερισμάτων στη νότια ουκρανική πόλη της Οδησσού ανακαλύπτοντας άλλους τέσσερις νεκρούς και αυξάνοντας σε 12 τον απολογισμό των νεκρών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως χρειάζεται πολιτική βούληση για να εξασφαλισθεί ότι η Ουκρανία θα έχει τα στρατιωτικά εφόδια που χρειάζεται, διαφορετικά ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με «μία από τις πιο ντροπιαστικές σελίδες της ιστορίας».

«Το κύριο είναι η πολιτική βούληση για να πραγματοποιηθεί αυτό, για να εξασφαλισθεί το επίπεδο των εφοδίων που θα βοηθήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι στην αποψινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι μία από τις πιο ντροπιαστικές σελίδες της ιστορίας, αν η Αμερική ή η Ευρώπη χάσουν από τα ιρανικά (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) Σαχίντ ή από τα ρωσικά μαχητικά αεριωθούμενα», πρόσθεσε.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κιπέρ έγραψε στο Telegram πως οι ομάδες των διασωστών, που εργάζονταν μέχρι και απόψε, βρήκαν το πτώμα ενός οκτάχρονου κοριτσιού κοντά στο πτώμα του μεγαλύτερου αδελφού της, που είχε ανακαλυφθεί προηγουμένως.

Νωρίτερα σήμερα οι διασώστες είχαν ανακαλυψει τα πτώματα μιας μητέρας και του μωρού της.

Ο Κιπέρ γνωστοποίησε ότι πέντε από τους νεκρούς στο κτίριο διαμερισμάτων της Οδησσού ήταν παιδιά, το μικρότερο μόλις τεσσάρων μηνών.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη το Σάββατο πάνω σε κτίριο κατοικιών στην Οδησσό. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν η Ουκρανία δεν αντιμετώπιζε καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο έγραψε στο Telegram πως οι ρωσικές δυνάμεις τραυμάτισαν 16 ανθρώπους με αεροπορική επίθεση σε κτίριο διαμερισμάτων στην ανατολική πόλη Κουράχοβε, δυτικά της πόλης Ντονέτσκ που ελέγχεται από τους Ρώσους.

Δύο από τους τραυματίες είναι παιδιά. Δεκάδες κτίρια διαμερισμάτων υπέστησαν ζημιές.

Η σημερινή ημέρα είχε κηρυχθεί ημέρα πένθους στην Οδησσό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

