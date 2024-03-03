Φιντάν: «Κατάπαυση πυρός στη Γάζα πριν από το Ραμαζάνι»

Με ομιλία του Τουρκου υπ. Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής το τριήμερο Διπλωματικό Φόρουμ στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας. Ο τούρκος διπλωμάτης επιβεβαίωσε ότι o πόλεμος στη Γάζα βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στα δεκάδες πάνελ που οργανώθηκαν με εκπροσώπους από 148 χώρες. «Φεύγουμε από την Αττάλεια με νέες απόψεις, νέες ιδέες και νέα καθήκοντα» είπε ο Φιντάν και τόνισε την ανάγκη της διπλωματίας για την επίλυση των σημερινών κρίσεων.

Η διακοπή της συνεχιζόμενης καταπίεσης στη Γάζα και της βίας κατά του παλαιστινιακού λαού βρέθηκε στο επίκεντρο του φόρουμ, είπε ο Φιντάν και αποκάλυψε ότι: «υπάρχει μια πολύ σοβαρή επιθυμία και προσπάθεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός πριν από το Ραμαζάνι» που αρχίζει στο τέλος της εβδομάδας.

«Η διεθνής κοινότητα έχει πλέον παραμερίσει τις καθιερωμένες πρακτικές. Έχουμε μεμονωμένους φίλους (...) Η παροχή βοήθειας στη Γάζα, περιμένοντας την άδεια κάποιου, σημαίνει τώρα τον αργό και σιωπηλό θάνατο περισσότερων από δύο εκατομμύρια ανθρώπων» ανέφερε ο Χακάν Φιντάν χαρακτηριστικά.

Διάλογος για κατάπαυση του πυρός και στην Ουκρανία

«Τα διπλά μέτρα και σταθμά ορισμένων διεθνών παραγόντων σε διαφορετικά ζητήματα και οι προσεγγίσεις τους που αγνοούν το διεθνές δίκαιο τέθηκαν ανοικτά από τους συμμετέχοντες στο φόρουμ» δήλωσε ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών και επιβεβαίωσε ότι προγραμματίζεται ταξίδι του στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, Άντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο του στρατηγικού μηχανισμού που ισχύει μεταξύ των δυο χωρών, μετά από πρόσκληση του Μπλίνκεν. «Θα κάνουμε απολογισμό των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων».

Για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στην Αττάλεια και τις συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν φτάσει στα όριά τους. «Τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσει ο διάλογος για την κατάπαυση του πυρός» προσθεσε, χωρίς όμως την αναγνώριση της κατοχής.

«Πιστεύουμε ότι είναι καιρός να διαχωρίσουμε το ζήτημα της αναγνώρισης της κατοχής και της κυριαρχίας από το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός, διότι πραγματικά στη μέση της Ευρώπης στον 21ο αιώνα η απώλεια ζωών και ο τραυματισμός ανθρώπων, οι καταστροφές υποδομών και του εποικοδομήματος μιας ολόκληρης χώρας, δεν είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε να ανεχτούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

