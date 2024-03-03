Μία γυναίκα και ένα βρέφος οκτώ μηνών εντοπίστηκαν σήμερα στα ερείπια πολυκατοικίας η οποία επλήγη τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο από ρωσικό drone στην Οδησσό, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών σε δέκα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Από τη ρωσική επίθεση εναντίον εννιαώροφης πολυκατοικίας στην Οδησσό σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους μία γυναίκα «που εντοπίστηκε στα ερείπια» και «ένα βρέφος που βρέθηκε δίπλα σε αυτή τη γυναίκα», δήλωσε ο Όλεχ Κιπέρ κυβερνήτης της Οδησσού.

Προηγουμένως οι ουκρανικές αρχές είχαν κάνει λόγο για οκτώ νεκρούς από το πλήγμα αυτό.

Τα σωστικά συνεργεία επιβεβαίωσαν τον απολογισμό των 10 νεκρών, διευκρινίζοντας ότι το βρέφος ήταν «οκτώ μηνών». Η μητέρα και το μωρό «εντοπίστηκαν αγκαλιασμένοι», έγραψαν στο Telegram.

Προς το παρόν δεν υπάρχει νεότερος απολογισμός για τον αριθμό των τραυματιών. Χθες Σάββατο το βράδυ οι διασώστες είχαν κάνει λόγο για οκτώ τραυματίες.

«Σήμερα η Οδησσός και η επαρχία θρηνούν τα θύματα της ρωσικής επίθεσης», τόνισε ο Κιπέρ σε ξεχωριστή του ανάρτηση στο Telegram, εξηγώντας ότι «ο πόνος είναι μεγάλος» για «όλη την Ουκρανία».

Αλλού στην Ουκρανία πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή από τον ρωσικό βομβαρδισμό σε δύο περιοχές της επαρχίας Ντονέτσκ, σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία.

Πηγή: skai.gr

