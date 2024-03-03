Γερμανία: Ο Πούτιν προσπαθεί να μας αποσταθεροποιήσει

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας κατηγόρησε σήμερα το ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει να «αποσταθεροποιήσει» τη χώρα, μετά τη δημοσιοποίηση από τη Ρωσία εμπιστευτικών συνομιλίών μεταξύ γερμανών αξιωματικών σχετικά με παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

«Η ηχογράφηση αυτή χρησιμοποιείται για να αποσταθεροποιηθεί» και να πληγεί «η ενότητα» της Γερμανίας, δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους ενώπιον των δημοσιογράφων στο Βερολίνο.

«Πρόκειται σαφώς για υπονόμευση της ενότητάς μας (...), για πρόκληση πολιτικής διαίρεσης στο εσωτερικό και ελπίζω ειλικρινά ότι ο Πουτιν δεν θα τα καταφέρει και θα παραμείνουμε ενωμένοι», πρόσθεσε.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν την Παρασκευή μια 38λεπτη ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας γερμανών αξιωματικών στη διάρκεια της οποίας ακούγονται να συζητούν για όπλα για την Ουκρανία και για ένα ενδεχόμενο πλήγμα του Κιέβου σε γέφυρα στην Κριμαία. Ρώσοι αξιωματούχοι ζήτησαν εξηγήσεις.

Χθες, Σάββατο, η Γερμανία έκανε λόγο για προφανή υποκλοπή και δήλωσε πως ερευνά το θέμα.

«Το επεισόδιο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή υποκλοπή και δημοσιοποίηση μιας συνομιλίας ... Είναι μέρος ενός πολέμου πληροφοριών τον οποίο διεξάγει ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε σήμερα ο Πιστόριους.

«Είναι μια υβριδική επίθεση παραπληροφόρησης. Αφορά τη διαίρεση. Αφορά την υπονόμευση της ενότητάς μας».

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Βερολίνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.