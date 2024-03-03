Η Μελάνια Τραμπ φέρεται να ήταν έξαλλη με τον Ντόναλντ Τραμπ και ήθελε να τον ντροπιάσει για το σεξουαλικό του σκάνδαλο με τη «Στόρμι Ντάνιελς». Κρατούσε τα αληθινά της συναισθήματα μακριά από τον κόσμο, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Στέφανι Γκρίσαμ, δήλωσε στην Κέιτι Ρότζερς για το βιβλίο της «American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden», ότι η πρώην Πρώτη Κυρία έκανε επίτηδες πίσω από ένα ταξίδι στο εξωτερικό για να φέρει σε δύσκολη θέση τον σύζυγό της.

«Νομίζω ότι ήταν τσαντισμένη με τον Τραμπ και ήθελε να τον ταπεινώσει», υποστήριξε η Γκρίσαμ, η οποία ταξίδευε με τη Μελάνια εκείνη την εποχή. Η Ρότζερς σημείωσε, επίσης, ότι η Στέφανι Γκρίσαμ φέρεται να της είπε: «Η Πρώτη Κυρία ήθελε να δείξει στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο ότι ήταν θυμωμένη μαζί του».

‘Pissed’ Melania Trump wanted husband Donald to be ‘humiliated’ over Stormy Daniels sex scandal: book https://t.co/xzvFfUHrw2 pic.twitter.com/lhLJQArtHI — Page Six (@PageSix) March 2, 2024

Η 44χρονη πορνοστάρ κατηγόρησε τον 77χρονο Ντόναλντ Τραμπ ότι την πλήρωσε 130.000 δολάρια για τη «φιμώσει», πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ, προκειμένου να μην γίνει γνωστή η υποτιθέμενη εξωσυζυγική τους σχέση.

Το 2020, η πρώην φίλη και στενή σύμβουλος της Μελάνια, Στέφανι Γουίνστον Γούλκοφ, διέρρευσε ηχητικό υλικό με τη μητέρα ενός παιδιού να μιλάει άσχημα για τη «Στόρμι Ντάνιελς».

«Ο τρόπος της για να τα βγάλει πέρα είναι να μην αφήνει ποτέ τα συναισθήματά της να φαίνονται ή να την επηρεάζουν», αναφέρεται στο βιβλίο για τη Μελάνια Τραμπ.

Πιο πρόσφατα, η Μελάνια και ο Ντόναλντ εθεάθησαν να επιδεικνύουν ένα ενιαίο μέτωπο στην κηδεία της μητέρας της. Η Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχεδιάζει να εντείνει τις δημόσιες εμφανίσεις της ενόψει των εκλογών του 2024, για να εξασφαλίσει ότι ο σύζυγός της θα γίνει ξανά πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

