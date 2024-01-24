Οι Πολωνοί αγρότες απέκλεισαν περισσότερους από 160 δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, για να καταγγείλουν τις «ανεξέλεγκτες» εισαγωγές ουκρανικών γεωργικών προϊόντων και να ζητήσουν μια αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ υποσχέθηκε πως η κυβέρνησή του, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στην Πολωνία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, θα επιχειρήσει να βρει λύσεις στο πλαίσιο διμερών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο.

«Υπάρχουν περισσότεροι από 160 αποκλεισμοί δρόμων και κυκλοφοριακών αξόνων κατά μήκος όλης της Πολωνίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντριαν Βαβρζίνιακ, ο εκπρόσωπος τύπου της συνδικαλιστικής ένωσης Solidarnosc RI, η οποία συντόνισε αυτές τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, που αναμένονταν να διαρκέσουν από το μεσημέρι έως τις 14.00 τοπική ώρα (13.00-15.00 ώρα Ελλάδας).

«Είμαστε αντίθετοι προς τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία και ζητάμε μια αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», είπε ο Βαβρζίνιακ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το AFP.

Περισσότερα από 100 τρακτέρ συνέρευσαν στο Ρίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, προτού αρχίσουν να κατευθύνονται με χαμηλή ταχύτητα προς την πόλη Ντέμπλιν, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων, προκαλώντας σοβαρό μποτιλιάρισμα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η γεωργία αργοπεθαίνει», ήταν μεταξύ άλλων το σύνθημα που αναγραφόταν σε πλακάτ, τα οποία κρατούσαν οι αγρότες.

Συμμετέχοντας ο ίδιος στον αποκλεισμό ενός δρόμου στο Ζούστσζιν, κοντά στο Βρότσλαβ (νοτιοδυτικά), ο Βαβρζίνιακ εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή τη διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 140 τρακτέρ.

Μετά την επίσκεψή του στο Κίεβο, τη Δευτέρα, κι έπειτα από μια συνεδρίαση σήμερα του υπουργικού συμβουλίου, ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης δήλωσε πως θέλει «να προστατεύσει την πολωνική γεωργία μπροστά στον άδικο ανταγωνισμό της Ανατολής».

«Επιδιώκουμε να συμπεριλάβουμε καλύτερους όρους σε μια διμερή συμφωνία, σύμφωνα με την οποία (…) θα είναι δυνατόν να πουλήσουμε ουκρανικά προϊόντα στην Πολωνία αποκλειστικά με τη συναίνεση των πολωνικών θεσμών», δήλωσε ο Τουσκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν θα απαιτηθεί πολύς χρόνος» για αυτό.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα βρει μια λύση «που δεν θα προκαλέσει, ενδεχομένως, τον ενθουσιασμό των Βρυξελλών, όμως δεν θα παραβιάζει ξεκάθαρα το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα είναι πιθανόν δύσκολη αλλά αποδεκτή από τους Ουκρανούς».

Ο Ντόναλντ Τουσκ δεν αποκάλυψε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Θα το κάνουμε ανεξαρτήτως των διαμαρτυριών των αγροτών», υπογράμμισε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

