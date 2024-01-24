Η Ουκρανία δεσμεύεται να συνεχίσει να στοχοθετεί την περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Η Μόσχα ανέφερε ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76, με 74 επιβαίνοντες, καταρρίφθηκε από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη ενέργεια».

Υποστήριξε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που θα ανταλλάσονταν βάσει μιας προγραμματισμένης συμφωνίας με Ρώσους αιχμαλώτους.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο Il-76 σκοτώθηκαν.

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά τη συντριβή, χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε αυτή, ο ουκρανικός στρατός δεσμεύτηκε να συνεχίσει να «καταστρέφει οχήματα παράδοσης και να ελέγχει τον εναέριο χώρο για την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης Μπέλγκοροντ-Χάρκοβο» για την καταπολέμηση των ρωσικών επιδρομών στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

