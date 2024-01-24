Η Ουκρανία δεσμεύεται να συνεχίσει να στοχοθετεί την περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Η Μόσχα ανέφερε ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76, με 74 επιβαίνοντες, καταρρίφθηκε από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη ενέργεια».
Υποστήριξε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που θα ανταλλάσονταν βάσει μιας προγραμματισμένης συμφωνίας με Ρώσους αιχμαλώτους.
Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο Il-76 σκοτώθηκαν.
Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά τη συντριβή, χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε αυτή, ο ουκρανικός στρατός δεσμεύτηκε να συνεχίσει να «καταστρέφει οχήματα παράδοσης και να ελέγχει τον εναέριο χώρο για την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης Μπέλγκοροντ-Χάρκοβο» για την καταπολέμηση των ρωσικών επιδρομών στην Ουκρανία.
- Ο ουκρανικός στρατός δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στοχοθετεί την Μπέλγκοροντ και ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη
- Απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αργεντινή ενάντια στις περικοπές δαπανών
- Προειδοποιήσεις από το Κατάρ: Οι επιθέσεις στην Ερυθρά «ενδέχεται να επηρεάσουν» τις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.