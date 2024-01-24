Τορίνο: Αμάξι μπούκαρε σε καφετέρια με 115 χλμ την ώρα

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όταν αυτοκίνητο στο Τορίνο της Ιταλίας «μπούκαρε» σε κατάστημα, κάνοντας θρύψαλα την τζαμαρία.

Το αυτοκίνητο μάλιστα έτρεχε με τέτοια ταχύτητα που ένας άνθρωπος εκσφενδονίστηκε.

Οι ζημιές στο εσωτερικό του μαγαζιού είναι αρκετά μεγάλες.

Η ταχύτητα του οχήματος την ώρα της σύγκρουσης ήταν 115 χιλιόμετρα.

«Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πραγματικό μακελειό, τουλάχιστον 10 άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πεθάνει», είπε η κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας στο BBC.

«Τώρα απλά ελπίζουμε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά το μαγαζί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δεδομένης της μεγάλης οικονομικής ζημιάς», πρόσθεσε.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.