Ένας άνδρας που ισχυριζόταν ότι ήταν προφήτης πνίγηκε και στη συνέχεια κομματιάστηκε από κροκόδειλους ενώ βαφτιζόταν σε ποτάμι της Νότιας Αφρικής.

Τα οστά του θύματος εντοπίστηκαν περικυκλωμένα από κροκόδειλους στον ποταμό Olifants στο Limpopo την περασμένη Κυριακή.

Ο 48χρονος άνδρας από το Ατόκ κατά τη διάρκεια τελετής προσευχής, ένιωσε δυσφορία και πνίγηκε στο ποτάμι που ήταν γεμάτο κροκόδειλους, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, συνταγματάρχη Malesela Ledwaba.

«Υποθέτουμε ότι δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλους κατά τη διάρκεια της τελετής βάπτισης», πρόσθεσε ο συνταγματάρχης Ledwaba.

Η αστυνομία είπε ότι ο άνδρας ήταν ένας από τους τρεις «προφήτες» που πήγαν στο υπερχειλισμένο ποτάμι για να κάνουν τη λειτουργία την περασμένη Κυριακή.

Οι άλλοι δύο άνδρες αναζήτησαν το θύμα αλλά δεν κατάφεραν να το βρουν, αναφέρει η Times Live .

Οι αρχηγοί της αστυνομίας προέτρεψαν τους ντόπιους να αποφύγουν την είσοδο σε ποτάμια που έχουν κροκόδειλους, είτε για κολύμπι είτε για πνευματικές δραστηριότητες.

Πηγή: skai.gr

