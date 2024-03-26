Οι ημερήσιες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας θα φθάσουν στα ύψη σήμερα για αυτό το έτος μετά από το τελευταίο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές που προκάλεσαν συσκότιση σε πολλές περιοχές, ανέφερε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Οι επιθέσεις, η μεγαλύτερη των οποίων σημειώθηκε την Παρασκευή, προκάλεσαν μεγάλες ζημίες στις υποδομές παραγωγής και διανομής ρεύματος, αναγκάζοντας το Κίεβο να σταματήσει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να φθάσουν σήμερα τις 18.649 μεγαβατώρες (MWh) από τις 14.900 την Κυριακή αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση του.

Αντιθέτως, η Ουκρανία εξήγαγε 3.300 MWh ημερησίως, μία ημέρα πριν το πρώτο κύμα των ρωσικών επιθέσεων στις 22 Μαρτίου.

Η Ουκρανία είχε συνδεθεί με των ενοποιημένο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πρώτες εβδομάδες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προέρχονται από την Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία και Μολδαβία, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου Ukrenergo.

Η Ουκρανία που διαθέτει ένα εκτεταμένο μη στρατιωτικό τομέα πυρηνικής ενέργειας, ήταν ένας καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας πριν την εισβολή και την ρωσική κατοχή που επακολούθησε του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Μεγάλης έκτασης ζημιές

Στην βορειοανατολική μεθοριακή πόλη Χάρκιβ και τμήματα της νοτιανατολικής περιοχής της Ζαπορίζια, 200.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια από την μέρα των επιθέσεων της περασμένης Παρασκευής.

«Πολύ μεγάλες ζημιές στον ενεργειακό σύστημα καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση όλων των κατοίκων και των οικιών με το δίκτυο και υπάρχουν τμήματα της πόλης όπου οι διακοπές ρεύματος διαρκούν 4-6 ώρες» δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, ο δήμαρχος του Χάρκιβ Ίχορ Τερέχοφ.

«Σήμερα το μετρό ήδη λειτουργεί, ωστόσο…(άλλα) ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς δεν λειτουργούν σήμερα στο Χάρκιβ» είπε.

Ο Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, επικεφαλής της Ukrenergo, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής, δήλωσε σε ενημέρωση του στο Χάρκιβ που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ότι η εταιρεία έχει σχέδια για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Είναι ακόμη δύσκολο να εγγυηθούμε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα, αλλά θα χρειασθούμε μια περίοδο 7-10 ημερών, ενδεχομένως δύο εβδομάδες, για να αποκαταστήσουμε κανονικά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα καταστροφή», είπε.

Έκτακτες διακοπές ρεύματος γίνονται επίσης στην πόλη -λιμάνι της Οδησσού στην ουκρανική περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Οδησσού Σέρχιι Κροπίβα δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι 23.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό σήμερα το μεσημέρι ενώ «το σύστημα συγκοινωνιών αποκαταστάθηκε σχεδόν πλήρως».

Είπε επίσης ότι θαλάσσιος διάδρομος μεταφορών της Μαύρης Θάλασσας συνεχίζει να λειτουργεί παρά τις επιθέσεις.

«Τα πλοία αποπλέουν περιοδικά απ’ όλα τα λιμάνια που βρίσκονται στην περιοχή της Οδησσού» είπε ο Κροπίβα.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας είναι νόμιμοι στόχοι και τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν στόχο να αποδυναμώσουν τον στρατό του Κιέβου.

Είπε επίσης ότι οι τελευταίες επιθέσεις συνιστούν αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις που επισκίασαν την επανεκλογή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.