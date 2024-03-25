Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στην Οδησσό έπειτα από ρωσική αεροπορική επιδρομή

Έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην Οδησσό της Ουκρανίας σήμερα, αφού μία από τις εγκαταστάσεις υψηλής τάσης της πόλης υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επίθεση, ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», επεσήμανε η DTEK στο Telegram. «Προκειμένου να μειώσουμε το φορτίο στο δίκτυο δεν θα λειτουργήσουν τα ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς στην πόλη, ενώ περιορισμένη θα παραμείνει η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τις βιομηχανίες», εξήγησε.

Οι αρχές της Οδησσού ανέφεραν στο Telegram ότι η πόλη και η περιφέρεια έγιναν στόχος πολλών επιθέσεων drones που εξαπέλυσε η Ρωσία. Τέσσερα από αυτά καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιφέρειες της Οδησσού και της Μικολάιφ.

Τα συντρίμμια από ένα drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία όμως κατασβέστηκε γρήγορα.

Η DTEK επεσήμανε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί σε δύο περιοχές της Οδησσού.

Drones και στη Ρωσία

Στο μεταξύ νωρίς σήμερα το πρωί πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα μεγαλύτερα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της νοτιοδυτικής Ρωσίας, με αποτέλεσμα δύο μονάδες του να τεθούν εκτός λειτουργίας και να προκληθούν πρόσκαιρα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Δεν υπάρχουν θύματα και οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Νοβοσερκάσκ στο Ροστόφ, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βασίλι Γκουλούμπεφ στο Telegram.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέστρεψε 11 drones που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από την Ουκρανία εναντίον της περιφέρειας Ροστόφ, όμως δεν διευκρίνισε αν σχετίζονται με τις ζημιές στο εργοστάσιο.

Ο λογαριασμός Baza στο Telegram, που πρόσκειται στις δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσίας, ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκλήθηκε από τα ουκρανικά drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.