Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο των Βρυξελλών καθώς αγρότες απέκλεισαν και πάλι τους δρόμους με τη διαμαρτυρία να λαμβάνει βίαιες διαστάσεις όταν εκτόξευσαν μολότοφ εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού.

Ένα άτομο συνελήφθη και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελλών την Τρίτη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης αγροτών στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν επεισόδια καθώς οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν μολότοφ και αντικείμενα στις αρχές επιβολής του νόμου.

Manure vs water cannon as farmers clashed with police in Brussels today.



The farmers staged a protest ahead of a meeting of 27 EU agriculture ministers who were planning to discuss the crisis in the sector. pic.twitter.com/eNU1lRJbQ8 — Euronews Green (@euronewsgreen) March 26, 2024

Περίπου 250 τρακτέρ έφτασαν στις Βρυξέλλες τα ξημερώματα της Τρίτης, σε μια νέα διαδήλωση κατά των πολιτικών της ΕΕ.

Κονβόι τρακτέρ έκανε κύκλους στην πλατεία Place du Luxembourg έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αγρότες άναψαν φωτιά ενώ το "Stayin' Alive" των Bee Gees ακουγόταν από τα μεγάφωνα.

Άλλα τρακτέρ απέκλεισαν αρκετούς δρόμους πρόσβασης γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σταματώντας την κυκλοφορία κατά μήκος της Rue de la Loi - μιας από τις πιο πολυσύχναστες οδούς στις Βρυξέλλες, που τυλίχθηκε από μαύρο καπνό την Τρίτη.

Departing farmers making voices heard as they leave European Parliament in Brussels. pic.twitter.com/pdpHp5gn3u — Thomas O'Reilly (@TOR_EuroCon) March 26, 2024

Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται εδώ και μήνες ενάντια στη γραφειοκρατία της ΕΕ, τις παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες και τις νέες πράσινες απαιτήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) του μπλοκ .



