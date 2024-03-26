Λογαριασμός
Πεδίο μάχης οι δρόμοι των Βρυξελλών από συγκεντρωμένους αγρότες - Συγκρούσεις με την αστυνομία - Δείτε βίντεο

Οι αγρότες εκτόξευσαν μολότοφ εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού

Αγρότες

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο των Βρυξελλών καθώς αγρότες απέκλεισαν και πάλι τους δρόμους με τη διαμαρτυρία να λαμβάνει βίαιες διαστάσεις όταν εκτόξευσαν μολότοφ εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού.

Ένα άτομο συνελήφθη και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελλών την Τρίτη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης αγροτών στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν επεισόδια καθώς οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν μολότοφ και αντικείμενα στις αρχές επιβολής του νόμου. 

Περίπου 250 τρακτέρ έφτασαν στις Βρυξέλλες τα ξημερώματα της Τρίτης, σε μια νέα διαδήλωση κατά των πολιτικών της ΕΕ.

Κονβόι τρακτέρ έκανε κύκλους στην πλατεία Place du Luxembourg έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αγρότες άναψαν φωτιά ενώ το "Stayin' Alive" των Bee Gees ακουγόταν από τα μεγάφωνα.

Άλλα τρακτέρ απέκλεισαν αρκετούς δρόμους πρόσβασης γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σταματώντας την κυκλοφορία κατά μήκος της Rue de la Loi - μιας από τις πιο πολυσύχναστες οδούς στις Βρυξέλλες, που τυλίχθηκε από μαύρο καπνό την Τρίτη.

Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται  εδώ και μήνες  ενάντια στη γραφειοκρατία της ΕΕ, τις παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες και τις νέες πράσινες απαιτήσεις στο πλαίσιο της  Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) του μπλοκ .
 

