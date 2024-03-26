Δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε σήμερα Τρίτη τον πρώην έφορο του Βρετανικού Μουσείου Πίτερ Χιγκς (φωτό), ο οποίος φέρεται ότι έκλεψε εκατοντάδες αρχαιότητες, να παραδώσει στο ίδρυμα έναν κατάλογο με όλα τα αντικείμενα που πιστεύεται ότι πήρε και να επιστρέψει όσα είναι ακόμη στην κατοχή του.

Το Βρετανικό Μουσείο ανέφερε τον Αύγουστο ότι εκατοντάδες τεχνουργήματα της συλλογής του κλάπηκαν ή αγνοείται η τύχη τους, ένα γεγονός που υπογράμμιζε τις εσωτερικές οργανωτικές αστοχίες του και οδήγησε στην «έξοδο» τον διευθυντή του.

Ο Χιγκς, έφορος της αρχαιοελληνικής συλλογής και ασκών χρέη επικεφαλής του τμήματος Αρχαίας Ελλάδας και Ρώμης, απολύθηκε αφού αποκαλύφθηκαν οι κλοπές. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα, ωστόσο δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Το Βρετανικό Μουσείο κατέθεσε αγωγή σε βάρος του και λέει ότι εκείνος σκοπεύει να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό ότι ευθύνεται για τις κλοπές.

Ο Χιγκς δεν εκπροσωπήθηκε στη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Ήταν όμως παρόντες οι δικηγόροι που τον εκπροσωπούν στο ποινικό μέρος της υπόθεσης, οι οποίοι αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Το Βρετανικό Μουσείο, στο οποίο εκτίθενται ανεκτίμητοι θησαυροί όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα ή η Στήλη της Ροζέττας, λέει ότι στα κλεμμένα αντικείμενα περιλαμβάνονται χρυσά δακτυλίδια, σκουλαρίκια και άλλα κοσμήματα που χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή και την αρχαιοελληνική περίοδο. Ο δικηγόρος του, ο Ντάνιελ Μπέρτζις, ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα: «Μολονότι η πλήρης έκταση των κλοπών είναι άγνωστη, πιστεύεται επί του παρόντος ότι περισσότερα από 1.800 αντικείμενα κλάπηκαν ή καταστράφηκαν και πολλές εκατοντάδες από αυτά πουλήθηκαν ή τέθηκαν προς πώληση» από τον Χιγκς. Ο έφορος, σύμφωνα με τον δικηγόρο, «προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, ψεύτικα ονόματα, πλαστογραφώντας έγγραφα και αρχεία που φυλάσσονται στα συστήματα πληροφορικής του Μουσείου».

Μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί στο Βρετανικό Μουσείο 356 αντικείμενα.

Η δικαστής Χέδερ Γουίλιαμς εξέδωσε εντολή διατάσσοντας τον Χιγκς να επιστρέψει τυχόν αντικείμενα που έχει ακόμη στην κατοχή του και να παράσχει πληροφορίες για το πού βρίσκονται εκείνα που λείπουν ή τι έγιναν τα έσοδα από την πώληση των υπολοίπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

