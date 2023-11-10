Ουκρανία: 2 ρωσικά αποβατικά σκάφη βυθίστηκαν από ουκρανικά USV στην Κριμαία

Ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) έπληξαν δύο ρωσικά αποβατικά πλοία στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως κατά την χθεσινοβραδινή επίθεση χτυπήθηκαν δύο μικρά αποβατικά σκάφη της Ρωσίας.

Σε νεότερη ενημέρωση απόψε, έγινε γνωστό πως τα δύο αποβατικά επλήγησαν από USV και βυθίστηκαν.

Το ένα ήταν κλάσης Akula και το άλλο κλάσης Serna, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τα δύο σκάφη κατέληξαν στο βυθό. Το Akula αμέσως και το Serna (ακολούθησε) παρά τις προσπάθειες» που καταβλήθηκαν, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Τα ρωσικά αποβατικά σκάφη ήταν φορτωμένα με τεθωρακισμένα οχήματα, σύμφωνα με την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αναφορά. Δεν υπήρξε αντίδραση από τη Ρωσία, η οποία το 2014 προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας. Στη Σεβαστούπολη είναι το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι ορισμένα ρωσικά πολεμικά πλοία έχουν αποσυρθεί από τη Σεβαστούπολη λόγω των πρόσφατων επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

