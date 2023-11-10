Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καταδικάζουμε τη στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, τη στοχοποίηση αμάχων και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής», αναφέρει ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Μίλησε κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής με αφρικανούς ηγέτες στο Ριάντ και ενόψει της αυριανής έκτακτης συνεδρίασης του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για τις εξελίξεις στη Γάζα.

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και ο αναγκαστικός εκτοπισμός, να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνθήκες για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την εδραίωση της ειρήνης», τόνισε ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος, έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα πάγωσαν οι διαβουλεύσεις για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, που ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε εκτιμήσει τον Σεπτέμβριο ότι «πλησίαζε» όλο και περισσότερο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μούσα Φακί Μαχάματ καταδίκασε σήμερα τη βία που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι. «Ζητάμε αποτελεσματικά και πρακτικά μέτρα για να σταματήσει η καταστροφή της Γάζας και η σφαγή χιλιάδων κατοίκων της, προκειμένου να δοθεί ισχυρή ώθηση στην εξεύρεση πολιτικής λύσης» στη βάση των δύο κρατών, δήλωσε.

Στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Ριάντ, οι συμμετέχοντες εκφράζουν «βαθύτατη ανησυχία» για την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, ζητούν τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και προτρέπουν τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου για να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις και ο αναγκαστικός εκτοπισμός Παλαιστινίων.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε επίσης ότι το Ριάντ θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αφρική μέχρι το 2030, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τα κεφάλαια που επένδυσε στην αφρικανική ήπειρο την τελευταία δεκαετία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.