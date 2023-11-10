Αναθεωρημένος απολογισμός: 1.200 νεκροί από την Χαμάς στο Ισραήλ την 7/10

Το Ισραήλ αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αφού πολλά πτώματα φέρονται να ανήκουν σε μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα πως η επίθεση της Χαμάς στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ.

Εξήγησε πως οι ισραηλινές αρχές «αναθεώρησαν» τον απολογισμό τους επειδή θεωρούν πως «πολλά πτώματα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί» ανήκουν σε δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς και όχι σε θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

