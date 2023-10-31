Δύο μαθητές σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κοιτώνα σχολείου στην περιοχή Μασάκα της νότιας Ουγκάντας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι οι πυροσβέστες που έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά στον κοιτώνα εντόπισαν νεκρά δύο παιδιά και απεγκλώβισαν μαθητές και υπαλλήλους από το φλεγόμενο κτίριο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στον κοιτώνα, ο οποίος φιλοξενεί 18 μαθητές ηλικίας κάτω των οκτώ ετών, προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

Ένδεκα παιδιά και η προϊσταμένη του σχολικού κοιτώνα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

