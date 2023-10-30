Λονδίνο, Θανάσης Γακβός

Τη θέση του υπέρ λύσης δύο κρατών στην Κύπρο προτάσσει ξανά με άρθρο στη βρετανική Daily Express ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο οποίος δηλώνεται από την εφημερίδα ως «Πρόεδρος της ΤΔΒΚ».

Αναφέρει μάλιστα ότι τα δύο κράτη στην Κύπρο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για τη λύση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη, «έστω και αν η διεθνής κοινότητα αρνείται να το αναγνωρίσει».

Ο κ. Τατάρ σχολιάζει ότι σε παρατεταμένες και δυσεπίλυτες διενέξεις όπως στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή, τα δύο κράτη δεν είναι μόνο δικαιολογημένη λύση, αλλά «αναγκαιότητα».

Αναφέρει δε πως την περίοδο 1963-1974 η κατάσταση στην Κύπρο ήταν παρόμοια με τη σημερινή στη Γάζα, με τους Τουρκοκύπριους «υπό πολιορκία» και υφιστάμενοι «στερήσεις», «διώξεις», απαγωγές και δολοφονίες» μέχρι το 1974.

Στη συνέχεια αναφέρεται σε ασφαλή διαβίωση των Τουρκοκύπριων στο δικό τους «κράτος» χάρη στην «επέμβαση» της «Πατρίδας Τουρκίας».

Ο κ. Τατάρ αποφαίνεται πως «η επίμονη άρνηση της διεθνούς κοινότητας να αναγνωρίσει αυτές τις υπαρκτές πραγματικότητες επί του εδάφους είναι απαράδεκτη και μη βιώσιμη» και κατηγορεί την «ελληνοκυπριακή ηγεσία» για παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς ενεργεί σαν να εκπροσωπεί όλο το νησί.

Χαρακτηρίζει δε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα διδάγματα από εκεί ως μία ακόμα ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «πραγματικότητα» στην Κύπρο και να αποδεχθεί την «αμοιβαία επωφελή» λύση που ο ίδιος υποστηρίζει.

Μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο, καταλήγει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικό μοντέλο για την επίλυση παγωμένων ή δυσεπίλυτων διενέξεων ίδιας φύσεως, όπως έγινε στις περιπτώσεις της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Τσεχοσλοβακίας.

Πηγή: skai.gr

