Στη δημοσιότητα έδωσε η ισραηλινή κυβέρνηση βίντεο από την συγκινητική στιγμή όπου η γυναίκα στρατιώτη, Όρι Μεγκίντις, την οποία είχε απαγάγει η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και απελευθερώθηκε από τον στρατό του Ισραήλ συναντάται με τη γιαγιά της.

«Η στιγμή που η Όρι Μεγκίντις που απήχθη από τη Χαμάς στις 7/10, επανενώθηκε με τη γιαγιά της. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τις υπόλοιπες οικογένειές μας στο σπίτι» αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο που δημσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ.

The moment Ori Megidish, who was kidnapped by Hamas on 7/10 was reunited with her grandmother ❤️



We will do everything we can to bring the rest of our families home. #BringThemHomepic.twitter.com/ir4h3a86Up — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 30, 2023

Η Μεγκίντις αφέθηκε ελεύθερη το βράδυ της Κυριακής, τρεις εβδομάδες αφότου απήχθη μαζί με περισσότερους από 220 άλλους ομήρους από τη Χαμάς. Μετά από ιατρικό έλεγχο που υπεβλήθη διαπιστώθηκε ότι είναι υγιής. Στη συνέχεια επανενώθηκε με την οικογένειά της, δίνοντάς τους χαρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, κατά τη διάρκεια νέας ενημέρωσης, είπε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αφού οι δυνάμεις διέσωσαν τη δεκανέα Όρι Μεγκίντις σε μια ολονύκτια επέμβαση.

Όπως δήλωσε η Μεγκίντις κατάφερε να θυμηθεί όλα όσα είδε στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία, όπως τόνισε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επιχειρήσεις.



