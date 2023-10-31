Κένυα: Ιστορική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄ της Βρετανίας

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας έφθασε σήμερα στην Κένυα, στην πρώτη του επίσκεψη σε χώρα της Κοινοπολιτείας από την ανάρρησή του στον βρετανικό θρόνο. Η τετραήμερη επίσημη επίσκεψη του βρετανού μονάρχη και της συζύγου του, Καμίλα, εγείρει υψηλές προσδοκίες καθώς η Βρετανία δέχεται πιέσεις να αναγνωρίσει τις σκοτεινές σελίδες του αποικιακού παρελθόντος της.

Σε λίγες εβδομάδες η Κένυα θα γιορτάσει την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της από το Ηνωμένο Βασίλειο και η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας επιβεβαιώνει την «ισχυρή και δυναμική συνεργασία» μεταξύ των δύο κρατών, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής πρεσβείας στην αφρικανική χώρα.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επισημαίνουν όμως ότι κατά την επίσκεψη θα συζητηθούν επίσης «οι πιο οδυνηρές πτυχές της κοινής ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κένυας», στα χρόνια που προηγήθηκαν της ανεξαρτησίας.

Από το 1952 μέχρι το 1960, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης των Μάου Μάου. Ύστερα από πολυετή διαμάχη, το Λονδίνο συμφώνησε το 2013 να αποζημιώσει περίπου 5.000 Κενυάτες, αλλά δεν είναι λίγοι όσοι περιμένουν από τον βρετανό μονάρχη να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη. Η μη κυβερνητική οργάνωση Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κένυα (KHRC) προέτρεψε τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ να ζητήσει συγγνώμη, εξ ονόματος της βρετανικής κυβέρνησης, για τη «βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση» πολιτών καθ’ όλη την περίοδο της αποικιοκρατίας (1895-1963).

Η Κένυα κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Σε αυτήν τη χώρα της ανατολικής Αφρικής, η μητέρα του Καρόλου πληροφορήθηκε τον θάνατο του πατέρα της, του βασιλιά Γεωργίου Στ΄, τον οποίο διαδέχθηκε στον θρόνο το 1952.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

