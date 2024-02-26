Ο Βρετανός τραπεζίτης Λόρδος Τζέικομπ Ρότσιλντ (Jacob Rothschild), μέλος μίας από τις πιο γνωστές τραπεζικές δυναστείες της Ευρώπης, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Οι ρίζες της οικογένειας τραπεζιτών Ρότσιλντ ανάγονται στη Φρανκφούρτη του 18ου αιώνα, από όπου διάφορα μέλη της οικογένειας μετακόμισαν σε πόλεις ανά την Ευρώπη προκειμένου να οικοδομήσουν τραπεζικές επιχειρήσεις.

Σε δήλωση που διαβίβασε προς το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association, η οικογένεια αποκάλεσε τον Ρότσιλντ «επιβλητική παρουσία στις ζωές πολλών ανθρώπων».

Ήταν «ένας εξαιρετικά επιτυχημένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος, υποστηρικτής των τεχνών και του πολιτισμού, ένας αφοσιωμένος δημόσιος λειτουργός, ένας ένθερμος οπαδός φιλανθρωπικών σκοπών στο Ισραήλ και της εβραϊκής κουλτούρας, ένας ενθουσιώδης υπέρμαχος του περιβάλλοντος και πολυαγαπημένος φίλος, πατέρας και παππούς», ανέφερε η οικογένεια.

Ποιος ήταν ο Jacob Rothschild

Ο Ρότσιλντ γεννήθηκε στην Αγγλία το 1936 και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην οικογενειακή επενδυτική τράπεζα NM Rothschild & Sons το 1963 προτού ιδρύσει μαζί με άλλους τον όμιλο Rothschild Assurance Group, που έγινε η σημερινή εταιρία χρηματοοικονομικών συμβούλων St. James's Place με έδρα το Λονδίνο.

Αναμίχθηκε σε πολλά επιχειρηματικά εγχειρήματα, μεταξύ των οποίων στην ίδρυση της εταιρίας επενδύσεων RIT Capital Partners, που υποστήριξε διάφορες εταιρίες, από κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge funds) μέχρι νεοφυείς επιχειρήσεις καθαρής τεχνολογίας.

Ο Ρότσιλντ ήταν επίσης γνωστός ως επί χρόνια μαικήνας των τεχνών και ήταν καταπιστευτικός διαχειριστής (trustee) της Εθνικής Πινακοθήκης (National Gallery) της Βρετανίας από το 1985 έως το 1991.

Διορίστηκε μέλος του Τάγματος της Αξίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ το 2002 και έλαβε το Μετάλλιο του Πρίγκιπα της Ουαλίας για τη Φιλανθρωπία στις Τέχνες το 2013.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.