Δυτική Όχθη: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σήμερα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Ένας άμαχος σκοτώθηκε από πυρά» στην πόλη Σιλουάντ, στην κεντρική Δυτική Όχθη, αυξάνοντας σε πέντε τον αριθμό των νεκρών σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ένας μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Σιλουάντ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αμπντούλ Ραχμάν Χαμέντ 19 ετών, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο χωριό αυτό νωρίς το απόγευμα.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ανδρών στη Ντούρα, στον νότο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διεξήγαγε εκεί "αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, "ξέσπασε βίαιη ταραχή. Σχεδόν 80 άνθρωποι πήραν μέρος σε αυτήν. Πέτρες εκσφενδονίστηκαν προς τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν ανοίγοντας πυρ".

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο του 16χρονου Ράνι Γιάσερ Χάλαφ αλ-Σάερ, ο οποίος σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής στην Τεκόα, στον νότο. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στρατιώτες "σκότωσαν έναν τρομοκράτη που προσπαθούσε να τους επιτεθεί με αιχμηρό αντικείμενο καθώς αυτοί φρουρούσαν την περιοχή".

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο του Θαέρ Νάιμ-Χάμο, 21 ετών, κατοίκου της αλ-Γιαμούν, κοντά στην Τζενίν (βόρεια). Κάτοικοι έκαναν λόγο για συλλήψεις και συγκρούσεις μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συλλόγου των Παλαιστινίων κρατουμένων, ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τη χθεσινή νύχτα, Κυριακής προς Δευτέρα, 40 Παλαιστίνιους σε αρκετές περιοχές, αυξάνοντας σε 6.370 τον αριθμό των συλληφθέντων από τότε που άρχισε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 360 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

