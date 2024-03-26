Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Τρίτη στη Βουδαπέστη κοντά στο κοινοβούλιο ζητώντας την παραίτηση του γενικού εισαγγελέα και του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, μετά την αποκάλυψη πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου σύμφωνα με την οποία ανώτερος βοηθός του Όρμπαν προσπάθησε να παρέμβει σε υπόθεση δωροδοκίας.

Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα προς το κοινοβούλιο φωνάζοντας «Παραιτηθείτε, παραιτηθείτε», με πολλούς να κρατούν δάδες.

Thousands of Hungarians are protesting for Orban's resignation in front of the Parliament #freehungary pic.twitter.com/M5Bw5vDIQG — SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) March 26, 2024

Ο Πέτερ Μάγκιαρ δημοσίευσε νωρίτερα μια ηχογράφηση συνομιλίας με την Τζούντιτ Βάργκα, τότε σύζυγό του και υπουργό Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας, στην οποία περιγράφει μια προσπάθεια βοηθών του επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του Όρμπαν να αφαιρέσουν ορισμένα μέρη από έγγραφα σε μια υπόθεση δωροδοκίας.

Η υπόθεση επικεντρώνεται στον πρώην υφυπουργό του υπουργείου Δικαιοσύνης Παλ Βόλνερ, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2022 για δωροδοκία από τον πρώην επικεφαλής των δικαστικών επιμελητών, Γκιόργκι Σαντλ. Και οι δύο δήλωσαν αθώοι. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινές φυλάκισης για το ζευγάρι.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι θα αναλύσουν την κασέτα, την οποία ο Μάγκιαρ είπε ότι ηχογράφησε τον Ιανουάριο του 2023, και θα συγκεντρωθούν περαιτέρω στοιχεία.

Οι εισαγγελείς πρόκειται να δώσουν συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Οι ισχυρισμοί έρχονται σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή για τον Όρμπαν ενόψει των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών εκλογών τον Ιούνιο και μετά από ένα σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που κατέστρεψε δύο από τους πολιτικούς συμμάχους του, τον πρώην πρόεδρο και την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Τζούντιτ Βάργκα τον περασμένο μήνα.



Πηγή: skai.gr

