Μάλτα: Ένας τουρίστας έχασε τη ζωή του και 17 διασώθηκαν σε καταδυτική εκδρομή

Ένας 45χρονος Ολλανδός έχασε τη ζωή του και άλλοι 17 τουρίστες διασώθηκαν σήμερα όταν ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή σε δημοφιλές σημείο κατάδυσης στο βόρειο άκρο της Μάλτας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τουρίστες ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες και συμμετείχαν σε καταδυτική εκδρομή στα ανοικτά του λιμανιού Τσίρκεουα. Οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν γρήγορα και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονη θαλασσοταραχή.

Περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο κινητοποιήθηκαν, αναζητώντας τους τουρίστες, οι οποίοι είχαν καταδυθεί σε περιοχή ενός δημοφιλούς ναυαγίου.

Τέσσερις κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή, σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου. Οι υπόλοιποι περισυνελέγησαν από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, αλλά ένας εξ αυτών κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δύτες ήταν διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.