Το Ισραήλ ανακαλεί τους διαπραγματευτές του από το Κατάρ, θεωρώντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας έχουν περιέλθει «σε αδιέξοδο» λόγω των απαιτήσεων της Χαμάς, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο ισραηλινός αξιωματούχος – ο οποίος έχει στενή συνεργασία με τον επικεφαλής της Μοσάντ που ηγείται των διαπραγματεύσεων – κατηγόρησε τον Γιαχία Σινουάρ, τον ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ότι σαμποτάρει τον διάλογο «στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να ρίξει λάδι στη φωτιά του πολέμου λόγω του Ραμαζανιού».

Το τελευταίο διάστημα είχαν ενταθεί οι διπλωματικές προσπάθειες στην Ντόχα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που προέβλεπε παύση για έξι εβδομάδες των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση τουλάχιστον 40 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ισλαμιστικό κίνημα έθετε ως προαπαιτούμενα τον τερματισμό των συγκρούσεων και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ είχε αποκλείσει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, διευκρινίζοντας ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να εξαλείψει τις διοικητικές και στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς.

Η Χαμάς έθετε επίσης το ζήτημα της ασφαλούς επιστροφής εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων Παλαιστινίων που εγκατέλειψαν τις εστίες τους από το ξέσπασμα του πολέμου, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα.

Συνεργάτης του επικεφαλής της Μοσάντ ανέφερε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να διπλασιάσει τον αριθμό των Παλαιστινίων που θα αποφυλάκιζε σε αντάλλαγμα για τους ομήρους σε περίπου 700-800, καθώς και να επιτρέψει σε ορισμένους εκτοπισμένους να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι η Χαμάς είχε διατυπώσει «παραληρηματικές» απαιτήσεις, καταδεικνύοντας ότι η παλαιστινιακή πλευρά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία. Από την πλευρά της, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί απλά να κερδίσει χρόνο, συνεχίζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

