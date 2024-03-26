Τα Γαλλικά Ταχυδρομεία θα κυκλοφορήσουν στις 5 Απριλίου ένα γραμματόσημο που εκδόθηκε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και θα τυπωθεί σε 800.000 αντίτυπα, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η οργανωτική επιτροπή «Παρίσι 2024» και η La Poste.
Το γραμματόσημο ακολουθεί τα χρώματα των Ολυμπιακών Αγώνων, δίνοντας έμφαση στο παστέλ ροζ και το πράσινο, ενώ έχει μια «νεο-αρτ ντεκό εμφάνιση». Σε αυτό αναδεικνύονται εμβληματικά μέρη που κάνουν το Παρίσι διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο: ο Πύργος του Άιφελ και ο Σηκουάνας.
«Αυτό το γραμματόσημο γιορτάζει το Ολυμπιακό πνεύμα και απαθανατίζει αυτό το σπουδαίο γεγονός στη συλλογική μας ιστορία», δήλωσε ο Φιλίπ Γουόλ, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου La Poste.
Η ανακοίνωση της επίσημης σφραγίδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 αποτελεί μέρος μιας παράδοσης τόσο παλιάς όσο και των σύγχρονων Αγώνων. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 1896, ο φιλοτελισμός και ο Ολυμπισμός συνδέθηκαν, εκφράζοντας την ουσία των Αγώνων μέσα από την τέχνη των γραμματοσήμων.
