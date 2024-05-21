Το μεγάλο παιχνίδι για την ιστορία του Ολυμπιακού πλησιάζει και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα πλάνα του για την 11άδα της αναμέτρησης. Αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που φαίνεται να βρίσκεται στο μυαλό του Βάσκου τεχνικού των ερυθρολεύκων είναι αν θα δώσει θέση βασικού στον Φρανσίσκο Ορτέγκα ή όχι.

Ο Αργεντινός άσος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που είχε και γυμνάζεται κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας . Αυτό φυσικά τον καθιστά έτοιμο για να ξεκινήσει στην 11άδα της ομάδας στο ματς με την Φιορεντίνα, ωστόσο από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα γεγονός που ενδεχομένως να βάζει σε σκέψεις τον Μεντιλίμπαρ για το εάν θα πρέπει να ξεκινήσει το ματς.

Ποιο είναι αυτό; Ο Ορτέγκα απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας από τις 29 Απριλίου δηλαδή, την ημέρα του τελικού του Conference League θα έχει συμπληρώσει έναν μήνα… αποχής από την αγωνιστική δραστηριότητα.

Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν, καλείται να αποφασίσει εάν θα είναι σε θέση ο Ορτέγκα να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες του αγώνα με την ιταλική ομάδα, σε ένα ματς που και η παραμικρή λεπτομέρεια ενδεχομένως να παίξει ρόλο για την έκβαση του ματς.

Σήμερα και αύριο οι παίκτες έχουν ρεπό, με την επιστροφή τους στις προπονήσεις την Τετάρτη να βάζει όλο το αγωνιστικό τμήμα στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τον τελικό.

Ακούστε τι ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέροντας το ρεπορτάζ της ομάδας και τις τελευταίες πληροφορίες από την προετοιμασία της για την μεγάλη αναμέτρηση της 29ης Μαΐου.

