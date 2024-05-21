Το παράδειγμα της Βενετίας η οποία εδώ και μερικές ημέρες εφαρμόζει πειραματικά την εφαρμογή του «εισιτηρίου εισόδου» θέλει να ακολουθήσει τώρα και ένα δημοφιλές χωριό στις Ελβετικές Άλπεις.

Η τοπική αρχή στο Lauterbrunnen, μια κοιλάδα στην ορεινή περιοχή Bernese Oberland της Ελβετίας, έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας για να βρει νέους τρόπους για τον περιορισμό του υπερτουρισμού, σύμφωνα με το Swiss Info.

Η μικρή και γραφική κοινότητα του Lauterbrunnen –η οποία φιλοξενεί λιγότερους από 800 κατοίκους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές– αντιμετωπίζει κυκλοφοριακά προβλήματα, πολλές φορές οι δρόμοι καλύπτονται από τον μεγάλο όγκο των σκουπιδιών ενώ τα ενοίκια είναι πάρα πολύ υψηλά.

Μια ιδέα που εξετάζεται είναι η εισαγωγή εισιτήριου εισόδου για ορισμένους επισκέπτες, ανέφερε η Swiss Info την Πέμπτη, επικαλούμενη την τοπική εφημερίδα Berner Zeitung .

Η προτεινόμενη χρέωση, η οποία θα καταβληθεί μέσω μιας εφαρμογής για smartphone, θα είναι μεταξύ 5 και 10 ελβετικών φράγκων (5,50 έως 10,99 $) και θα ισχύει για τους επισκέπτες που περνούν όλη την ημέρα με αυτοκίνητο.

«Η εξαίρεση θα ήταν οι επισκέπτες που έχουν κάνει κράτηση για μια προσφορά όπως ένα ξενοδοχείο ή μια εκδρομή ή που φτάνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς», δήλωσε ο δήμαρχος Lauterbrunnen Karl Näpflin, σύμφωνα με το Swiss Info.

Υπάρχουν ήδη περισσότεροι από 60 προορισμοί σε όλο τον κόσμο όπου ισχύουν ήδη αυτού του είδους οι φόροι και η θέσπιση τέτοιων τουριστικών φόρων συχνά αποδεικνύεται αμφιλεγόμενη.

Η πρώτη ημέρα της χρέωσης εισόδου στη Βενετία, στις 25 Απριλίου, αντιμετωπίστηκε με διαμαρτυρίες από ορισμένους ντόπιους που ένιωσαν ότι το σπίτι τους μετατράπηκε σε θεματικό πάρκο.

Η κοιλάδα του Lauterbrunnen φιλοξενεί πολλά αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένων των καταρρακτών Staubbach, ενός από τους ψηλότερους αδιάσπαστους καταρράκτες της Ευρώπης στα 270 μέτρα.

Πέρυσι, η ελβετική ξενοδοχειακή βιομηχανία κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο διανυκτερεύσεων από ποτέ κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής περιόδου στα 23,9 εκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.